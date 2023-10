Nå skal Facebook og Instagram ta betalt for ikke å spore deg

Kritisert ordning ble en realitet.

Kamera Niklas Plikk / Tek.no

Niklas Plikk og Finn Jarle Kvalheim Oppdatert i går 14:41

Fra og med 1. november skal Meta - eieren av Facebook og Instagram - begynne å tilby et abonnement som lar brukere slippe å se annonser og bli sporet av selskapet. Det melder selskapet i en pressemelding.

Abonnementet vil bare være tilgjengelig i EU, EØS og Sveits, og koste 9,99 euro i måneden (eller 12,99 hvis du kjøper via iOS eller Android). Tanken er at det skal være for personer som ikke ønsker målrettede annonser, eller sporing som kreves for å tilby dem.

Datatilsynet er blant flere aktører som har vært svært kritisk til det nye abonnementet:

– Et samtykke skal være frivillig, men vi skjønner ikke hvordan Meta mener den nye løsningen er frivillig. Facebook og Instagram har i årevis blitt solgt inn som gratistjenester, og som et resultat har mange blitt avhengige av dem for å være sosiale, få informasjon eller drive næringsvirksomhet. Nå får du plutselig valget mellom å betale et gebyr du kanskje ikke har råd til eller å frasi deg personvernet ditt. Det fremstår som utpressing, sier seksjonssjef hos Datatilsynet, Tobias Judin, til Tek.no.

Seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet mener Metas foreslåtte løsning er problematisk. Kamera Ilja C. Hendel

Kan bli dyrt

I tillegg til prisen på 10 euro i måneden, vil man også måtte ut med ytterligere 6 euro per ekstra konto man eventuelt skulle ha fra og med 1. mars 2024.

En familie på fire vil altså kunne se for seg en månedlig utgift på minst 40 euro, hvis man vil bruke Facebook og Instagram uten å bli sporet i november, mens prisen kan øke til 66 euro i måneden neste år, hvis alle har to kontoer.

– Vi er bekymret for at personvern skal bli et gode forbeholdt de rike. Personvern er en menneskerettighet som alle har rett på, uavhengig av økonomisk evne, sier Judin.

Meta sier de fortsatt har mest troen på en annonsefinansiert produkt, og at for dem som ikke velger å abonnere vil opplevelsen forbli den samme på både Facebook og Instagram.

– Vi tror på et annonsestøttet internett, som gir folk tilgang til personlige produkter og tjenester uavhengig av deres økonomiske status. Det lar også små bedrifter nå potensielle kunder, utvide virksomheten deres og skape nye markeder, noe som driver vekst i den europeiske økonomien. Og som andre selskaper vil vi fortsette å gå inn for et annonsestøttet internett, selv med vårt nye abonnementstilbud i EU, EØS og Sveits. Men vi respekterer ånden og formålet med disse utviklende europeiske regelverket, og er forpliktet til å overholde dem, skriver Meta.

Tobias Judin fortalte til Tek.no i starten av oktober at han tror flere aktører kan følge etter Meta:

– Hvis Meta får lov til å ture på og fortsette, er det en fare for at andre plattformer vil følge etter. De europeiske lovene er for å beskytte brukerne. Der Digital Services Act og Digital Markets Act skal gi større kontroll for brukerne, og mindre dominante selskaper. Nå ser vi hvordan Meta reagerer, uttalte Judin.

Ulovlig?

Datatilsynet har i lang tid vært skeptisk til hvordan Meta lagrer og bruker persondata. De har gått så langt som å si at Metas behandling av personopplysninger er ulovlig, og har nedlagt forbud mot såkalt «adferdsbasert markedsføring» på Facebook og Instagram i Norge. Meta har imidlertid fortsatt sin praksis, til tross for Datatilsynets forbud.

I slutten av september varslet de at de forsøkte å løfte problemstillingen til europeisk nivå for å gjøre forbudet gjeldende for hele EU.

Fra Datatilsynets side trekkes det dessuten i tvil om og når en «gyldig» samtykkeløsning kan komme på plass hos Meta. Noe som antyder at det slett ikke er sikkert at en løsning med valg mellom gratis, reklamefinansiert – og betalt abonnement er godt nok for vaktbikkja.

– Vi vet at Meta har behandlet brukernes personopplysninger ulovlig i over fem år og tjent rått på det. Nå skal de i tillegg ta betalt for at brukerne skal få personvern. Det er rett og slett frekt.