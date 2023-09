Dette blir prisen på Kias svære el-SUV

Legger seg identisk med Volvos EX90.

Lanseringsversjonen av Kia EV9 har fått norsk pris. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kia Norge slapp i dag prisen på sin nye stor-SUV EV9. I starten blir det kun en såkalt «GT-Line Launch Edition» som blir tilgjengelig, enten som seks- eller sjuseter.

Prisen er henholdsvis 899.900 kroner for syvseteren, og 919.900 kroner for hver av de to seksseterne - inkludert frakt, levering og tre års serviceavtale. Det betyr at startprisen er nøyaktig den samme som for Volvos el-syvseter EX90.

Fullspekket

Lanseringsversjonen inneholder «alt» av utstyr Kia tilbyr, og velger du seksseteren får du valget mellom to typer seter på andre rad. Enten «snurresetene» som kan snus slik at de vender mot tredje rad eller de elektriske «godstolene» med fotskammel.

Utover matter, kabler, hengerfeste og den slags, er det er det kun panoramatak du kan velge til av tilleggsutstyr (elektrisk soltak foran og glasstak bak), og det koster 19.900 kroner. Metallic lakk koster 8900, matt lakk 22.500 kroner.

Vinterhjul med 20-tommers felger koster nærmere 50.000 kroner inkludert moms, og hengerfeste 17.900 - 31.900 kroner avhengig av om du vil ha elektrisk innsvinging.

Velger du de vendbare setene får du muligheten for denne løsningen. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fem meter, tre seterader

EV9 er 5,01 meter lang, med en akselavstand på solide 3,10 meter. Det gjør at den konkurrerer med biler som Tesla Model X, BMW iX, Mercedes-Benz EQE/EQS SUV, Volvo EX90, BYD Tang og Nio ES8.

Den har et batteri på 98,8 kilowattimer, og lanseringsversjonen kommer kun med firehjulsdrift. Den har 384 hestekrefter og gjør 0–100 km/t på 5,3 sekunder.

Det siste rekkeviddeestimatet fra Kia er 505 kilometer med 21-tommers hjul, som betyr at rekkevidden har økt noen få kilometer fra de 497 som ble varslet ved lansering.

Første rad i EV9. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Her er for øvrig WLTP-rekkeviddene for noen av de mest aktuelle konkurrentene:

Tesla Model X Long Range: 625 km (20-tommere)

625 km (20-tommere) BMW iX xDrive50: 587 - 633 km (21-tommere)

587 - 633 km (21-tommere) Mercedes-Benz EQE SUV 350 4Matic: 547 km (19-tommere)

547 km (19-tommere) Volvo EX90 Twin Motor: 585 km (20-tommere)

585 km (20-tommere) BYD Tang 4x4: 400 km (22-tommere)

400 km (22-tommere) Nio ES8 100 kWh: 500 km (19-tommere)

Med tredje seterad oppe har EV9 312 liter bagasjeplass, legger du den ned får du solide 828 liter til rådighet. I tillegg kommer en frunk på 52 liter i versjonen med firehjulsdrift (90 liter på den bakhjulsdrevne).

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bilen kan også trekke 2500 kg med henger, som er helt i toppsjiktet blant elbiler i dag - og den har det samme 800 volt-systemet som lillebror EV6, som betyr at den kan lade svært raskt.

Kia oppgir ikke maks hurtigladeeffekt, men for EV6 og søstermodellene Ioniq 5 og 6 har den ligget rundt 240 kilowatt. Kia sier du kan lade 239 kilometer på 15 minutter under optimale forhold.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sammenlikner vi med nevnte Volvo EX90 er EV9 hakket sprekere, med 5,3 mot 5,9 sekunder på 0–100-sprinten, men du kan også legge på 50.000 kroner og få Performance-versjonen av EX90, som senker det tallet til 4,9 sekunder.

EX90 har også hakket bedre rekkevidde (585 mot 505 kilometer), og den kan fås med aktiv luftfjæring, som i alle fall i teorien bør gjøre den mer komfortabel enn EV9.

Sistnevnte har imidlertid bedre bagasjeplass og kan trekke ørlite tyngre henger, med 2500 mot 2200 kg. EX90 fås også kun som syvseter, og EV9 har nok hakket bedre plass i høyden på tredje seterad.

Konkurrent: Volvo EX90. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et stort spørsmålstegn er jo naturligvis hvorvidt det finnes en stor nok kjøpergruppe for en såpass dyr og påkostet bil i et marked hvor det i praksis har vært vanskelig for alle andre enn Tesla - og i alle fall for de største og dyreste bilene.

Vi mistenker kanskje også at villigheten til å betale opp mot en million kroner er større for en Volvo enn den er for en Kia. Samtidig: En Nio ES8 med kjøp av batteri koster også opp mot 900.000 kroner utenfor kampanjer.

EV9 kommer for øvrig også med bakhjulsdrift og med en mindre batteripakke, men de kommer altså ikke til Norge foreløpig.

Lanseringsversjonen av EV9 skal allerede være på båt på vei mot Norge, og de første bilene skal være hos norske kunder «i god tid før jul», ifølge Kias kommunikasjonssjef Christian Lagaard.

En litt mer inngående sniktitt på EV9 kan du for øvrig lese her, og det samme for EX90 her.

Oppdatert 18. september 2023, 12:44

Mer om ElbilKia