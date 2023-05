Windows 11 får innebygget AI-assistent

Microsofts nye Copilot blir direkte integrert i oppgavelinja i Windows. Kamera Microsoft

Hannah Alvestad og Stein Jarle Olsen 24. mai 2023, 12:15

PC-er med Windows 11 får en integrert AI-assistent som skal hete Windows Copilot. Den fungerer sammen med alle apper og programmer, og kan brukes fra oppgavelinjen. Microsoft annonserte nyheten selv på sin årlige Microsoft Build-konferanse.

Den nye AI-assistenten kan minne om Windows Cortana, som er en virtuell assistent som skal kunne hjelpe deg å jobbe mer produktivt ved hjelp av skriftlig eller muntlig språk.

Cortana var integrert i oppgavelinjen i Windows 10, men i Windows 11 har Microsoft valgt å gjøre det frivillig om du ønsker å benytte deg av den eller ei.

Endrer hvordan man gjør alt på Windows

På en pressekonferanse i starten av 2023 sa Windows-sjefen Panos Panay at AI kom til å endre hvordan man gjør alt på Windows.

Integrasjonen i programvaren tillater Windows Copilot å gjøre mer enn en tradisjonell AI-chatbot. I videoen over viser Microsoft eksempelvis hvordan Copilot hjelper deg å optimalisere innstillingene dine for å være mer produktiv.

Når brukeren spør om hvordan de kan få mer jobb gjort, svarer AI-assistenten hvordan fokustid fungerer, med en knapp for å slå den på. Det samme gjelder skjermoptimalisering for å vise flere vinduer av gangen, og å skru på mørk skjermmodus for mindre belastning på øynene. Det er også mulig å få Copilot til å skrive et sammendrag av en tekst, dersom man legger inn et dokument og ber den om å oppsummere teksten.

Copilot benytter seg av Bing og ChatGPT, som gir AI-assistenten muligheten til å utvikle seg etter hvert som Bing og ChatGPT utvikler seg. I motsetning til Bing Chat, som allerede er integrert i oppgavelinjen til Windows 11, er Copilot helintegrert, og kan dermed utføre oppgaver og endre innstillinger direkte.

Microsoft forteller selv at de skal begynne med testing av Copilot i juni.

Ny Bluetooth, RAR-filer og RGB-styring

I tillegg til Copilot, varslet Microsoft også at Windows får støtte for den såkalte Bluetooth Low Energy (LE) Audio-standarden for lyd, gjennom et partnerskap med Intel og Samsung. Bluetooth Low Energy Audio bruker mindre strøm enn klassisk Bluetooth-lyd, og støtter dessuten den nye LC3-kodeken - som skal gi betydelig bedre lyd enn SBC-kodeken som ofte brukes over bluetooth - med samme eller lavere bitrate.

Nytt er også innebygget støtte for utpakking av en del nye komprimerte filtyper direkte i Windows - deriblant rar, tar, 7-zip og gz og «mange andre», ifølge Microsoft. Tidligere har Windows kun støttet utpakking av zip-filer, mens andre formater har krevd egne programmer for å pakke ut.

Sist kommer en ny løsning for å styre RGB-belysningen i og rundt PC-en din, som i dag gjerne kan kreve at du har programmer fra flere ulike produsenter installert. Microsoft kaller funksjonen «Dynamic Lighting», og den vil dukke opp som en slags innstillings-hub i Windows.

– Det har aldri vært enklere å hjelpe alt ditt RGB-tilbehør sømløst å fungere sammen for Windows-apper, skriver Microsoft. Foreløpig vil Dynamic Lighting bli tilgjengelig for Microsofts «Insider»-brukere før denne måneden er omme, med bred lansering på et senere tidspunkt.

