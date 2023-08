Easee har lansert ny lader

Skal ha besvart alle innvendingene.

Nye Easee Charge Lite ser ut som den gamle laderen, men har fått noen viktige endringer i godkjenninger og installasjonskrav. Kamera Easee

Etter å fått pålagt salgsstopp av svenske myndigheter har Easee i dag lansert en ny lader som skal oppfylle kravene for salg.

Charge Lite heter elbilladeren og Easee sier i sin pressemelding at de har solgt 4000 enheter av den allerede.

Den nye laderen blir litt billigere enn det Easee Home har vært, med en europeisk listepris på 599 euro, rett i underkant av 7.000 kroner.

Foruten dette første nye produktet, lanserer de også Charge Core og Charge Max for høyere ladehastigheter. Disse blir først tilgjengelig senere i år.

Skal ha fikset alle problempunkter

Easee sier i sin pressemelding at de har tatt hensyn til alle innsigelser fra svenske Elsäkerhetsverket (ESV) i lanseringen av Charge Lite. Sertifiseringene er gjort i samarbeid med sertifiseringshuset TÜV i Tyskland.

I tillegg har de valgt å kreve ekstern jordfeilbryter, siden det har vært uenighet om hvor tilstrekkelig den interne løsningen er i dagens ladebokser. Påstanden om at Easee-laderne kunne klare seg uten ekstern jordfeilbryter har vært én av tingene ESV har pekt på i sin kritikk av laderen.

Fortsatt samme DC-vern

Easees Caroline Vorpenes forklarer at det ikke er gjort endringer på den interne likestrømsbeskyttelsen:

– DC-beskyttelsen dekkes av den interne løsningen i laderen. Ekstra B-vern trengs ikke. Dette er samme løsning som tidligere.

- Det er ingen grunn til å tro at det vil være noe trøbbel rundt den interne DC-beskyttelsen - vi har hatt en funksjonstest hos TÜV Rheinland. De har og bekreftet i sine testrapporter at vi har den DC-beskyttelsen, som gjør at vi ikke ser grunn til at det skal komme noe rundt det på disse laderene.

Hva skjer videre med ESV?

– Hvordan blir gangen videre? Er det fare for at ESV har innvendinger mot denne nye laderen?

– Vi må bare vente og se om ESV har noe mer å si. De går ikke ut og godkjenner ladere på forhånd. Så det er opp til de om de har lyst til å ta en gjennomgang på det nye produktet. Men sånn jeg har forstått kan de ikke uttale seg om laderen før de eventuelt gjør en vurdering, og da skal de eventuelt ta kontakt med oss først. Så da venter vi i spenning og får se om de vil gjøre eller ikke gjøre det, forklarer Vorpenes.

Pressekontakt Marthe Kindervåg i Easee skyter inn:

– Nå har vi god dialog med esv, så de vet at denne laderen kommer. Vi har lært mye av denne prosessen, så den kommunikasjonen som har vært mellom oss og ESV gjør at vi står på trygg grunn og tenker at en ny markedskontroll er velkomment.

Fortsatt uklart om eksisterende ladere

Hva som vil skje med de eksisterende laderne sier Easee foreløpig lite om, utover at de snakker med tilsynsmyndighetene.

– Vi kommer til å fortsette dialogen med Elsäkerhetsverket for komme til enighet rundt de allerede installerte laderne Home og Charge i Sverige, forklarer Caroline Vorpenes, produktdirektør i Easee i pressemeldingen.

Lokal kontroll på vei, men ...

Selskapet nevner også at de nye Lite-laderne vil få lokal kontroll over Bluetooth, slik at skytjenesten ikke er nødvendig for å drive laderen.

Dette er en egenskap Easee har snakket lenge om, og også dagens Easee-kunder kan se frem til denne funksjonen.

– Vi har planer om at eksisterende ladere også skal få styring via bluetooth og lokal OCPP - vi har sett at folk er opptatt av det og vil ha det. Alle laderne er allerede Bluetooth ready, så det er kun en firmwareoppdatering som trengs. Den vil komme automatisk i løpet av de neste månedene - da vil alle få den støtten på Home og Charge.

Ser ut som før

Det ytre designet på laderen er likt den Easee-laderen de fleste av oss kjenner. Det varslet også selskapet da de tidligere i sommer sa de ville slippe en ny lader.

Dette første nye produktet handler først og fremst om å få sertifiseringer og godkjenninger helt riktig ved lanseringstidspunktet, slik at boksene kan selges og monteres i landene det har vært forbud eller usikkerhet rundt dem.

Oppdatert 23. august 2023, 20:01

Mer om LadereEaseeElbil