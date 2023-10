Apple bekrefter iPhone-varmeproblemer

Sier de vil fikse det med programvare.

Niklas Plikk Publisert i går 07:30

Kortversjonen Krysse av Etter lanseringen av iPhone 15 og iPhone 15 Pro, har det kommet rapporter om overopphetingsproblemer for de nye enhetene, noe som også påvirker batteritiden.

Apple bekrefter problemet og tilskriver det en feil i iOS 17 og problemer med tredjepartsapper.

Selskapet jobber med å fikse feilen i iOS 17 gjennom en kommende programvareoppdatering, og også med apputviklere for å rette opp unormal systembelastning.

Analytikere foreslår at varmeproblemene sannsynligvis skyldes kompromisser som ble gjort i kjølesystemet for å oppnå lavere vekt, ikke de nye prosessorene brukt i enhetene.

Det er ennå usikkert om den kommende programvareoppdateringen vil løse problemet for alle berørte brukere. Mer +

Etter at iPhone 15 og iPhone 15 Pro ble lansert har det dukket opp rapporter om varmeproblemer for de nye mobilene. Noen brukere sier mobilene har tilsynelatende tilfeldig slitt med overoppheting, noe som også har påvirket batteritiden negativt.

Nå bekrefter Apple problemet, og skylder på en feil i iOS 17 og tredjepartsprogrammer.

– Vi har identifisert noen få forhold som kan føre til at iPhone blir varmere enn forventet, sier selskapet.

Feilen som er oppdaget i iOS 17 skal bli adressert i en kommende programvareoppdatering, som Apple sier de jobber med å ferdigstille.

– Et annet problem involverer noen nylige oppdateringer til tredjepartsapper som får dem til å overbelaste systemet. Vi jobber med disse apputviklerne for rettelser som er i ferd med å rulle ut.

Nøyaktig hvilke apper dette gjelder har de imidlertid ikke sagt noe om.

– Så varm at det ikke går å holde den

Det var i forrige uke at de første kjøperne av iPhone 15 og iPhone 15 Pro klagde på hvor varme de nye mobilene ble. Noen mente det var under lading problemet var verst, og én iPhone-kjøper Tek.no siterte beskrev varmen så drøy at det ikke gikk å holde mobilen under lading, hvis den ikke hadde på seg deksel.

iPhone 15 Pro og Pro Max benytter en ny og avansert prosessor kalt A17 Pro, som bruker en såkalt 3-nanometers produksjonsprosess, mens iPhone 15 og 15 Plus fortsatt bruker «fjorårets» A16 Bionic. Dette skal imidlertid ikke være grunnen til problemene, ifølge den velrenommerte analytikeren Ming-Chi Kuo hos TF Securities.

– Mine undersøkelser indikerer at varmeproblemene med iPhone 15 Pro-serien ikke er relatert til TSMCs avanserte 3 nm-node. Hovedgrunnen er sannsynligvis kompromissene som ble gjort i kjølesystemet for å oppnå lavere vekt, slik som redusert varmespredningsområde og bruken av en titanramme, som påvirker den termiske effektiviteten negativt, skriver han hos Medium.

Hvorvidt Apples kommende programvare faktisk fikser problemet for alle de som har klaget, gjenstår å se.

Selv om Apple bekrefter at det er en feil i iOS 17 som har ført til overopphetede iPhoner, sier de likevel at man bør forvente noe ekstra varmeutvikling når man laster ned og installerer en ny iOS-versjon, eller når man gjenoppretter mobilen.

For som vi har skrevet tidligere er det ikke uvanlig at du har dårligere batteritid etter at du lastet ned iOS 17. De første dagene etter den nye oppdateringen er det nemlig mange bakgrunnsaktiviteter som holder på, og mobilen bruker energi på å re-indeksere alt innhold på mobilen. Dette krever mye prosessorkraft, som både skaper varme og trekker ekstra mye strøm.

