Nytt «Call of Duty» kan ha blitt avslørt av energidrikk

Kanskje ikke så overraskende.

Kjente «fjes» dukker opp i det som tilsynelatende kan kalles den nye trilogien av «Modern Warfare»-spill. Kamera Activision

Publisert 26. juli

August måned er snart over oss, og overraskende nok har ingen «Call of Duty» blitt annonsert for seriens årlige høstlansering.

Men nå kan årets planer ha blitt avslørt – gjennom en energidrikk.

Monster Energy er syndebukk

Det populære CoD-nettstedet CharlieINTEL har delt bilder som skal vise markedsføringsmateriale fra «Modern Warfare 3», et spill som til dags dato ikke har blitt offisielt annonsert.

Markedsføringsmaterialet ble avbildet i sammenheng med energidrikken Monster Energy. Bildet viser illustrasjoner av karakteren Captain Price og en «Modern Warfare 3»-logo, der de romerske tallene «III» antyder at det er akkurat oppfølgeren til fjorårets spill vi har i vente.

Ifølge Eurogamer skal flere av bildene ha forsvunnet fra nettet, noe som kan tyde på at Activision har forsøkt å skjule sporene.

Offisiell konto har kommentert

Det er bedårende at det her er Monster Energy som er syndebukken, da forholdet mellom Monster Energy og «Call of Duty»-serien lenge har vært sterkt.

Det startet allerede i 2009, da man fikk sjansen til å vinne utgaver og innhold til «Modern Warfare 2» ved kjøp av den populære energidrikken. I årene etter har det nesten vært et tradisjon å se CoD-logoen på aluminiumsboksene.

Den offisielle Twitter-kontoen til spillserien har også «kommentert» bildene. Mandag kveld skrev @CallofDuty følgende:

– Puh. mandager. Noen som har en energidrikk til overs?

Bare en utvidelsespakke?

Det har lenge vært uklart akkurat hva som skjer med «Call of Duty» i 2023.

Tidligere i år meldte Bloomberg at årets CoD-innslag ville bryte med seriens tradisjonelle rotasjon, og være en mer direkte oppfølger av fjorårets spill. Spilljournalisten Jason Schreier meldte da at årets innslag ville være en form for utvidelsespakke, heller enn ett nytt spill, hvor innhold og progresjon skulle kunne tas med fra «Modern Warfare 2».

Det er tolv år siden «Call of Duty: Modern Warfare 3» tok spillverden med storm. Kan suksessen gjentas? Kamera TONY GENTILE / Reuters / NTB

Det er altså uklart hvor stort omfanget av årets utgivelse blir, men at Activision utgir noe med tittelen «Modern Warfare 3» til høsten tilnærmet bekreftet på dette tidspunktet.

Nylig fikk «Call of Duty»-spillene til Xbox 360 en oppdatering som gjorde det lettere å spille flerspiller igjen gjennom online matchmaking, en funksjon som har vært defekt i flere år. Disse spillene er bakoverkompatible på Xbox Series X/S og Xbox One.

Tidligere denne måneden ble det også klart at «Call of Duty»-serien forblir på PlayStation-konsoller, til tross for at serien trolig blir Microsofts eiendom i nærmeste fremtid

