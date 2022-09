Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

De største nyhetene fra Sonys «State of Play»

God of War: Ragnarök

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Både Nintendo og Sony bestemte seg for å avsløre en rekke nyheter tirsdag kveld norsk tid. Mens Nintendo endelig kunne avsløre lanseringsdato og navnet på det nye Zelda-spillet, ga Sony flere detaljer om kommende God of War: Ragnarök, samt en håndfull andre, nye spill.

Her er høydepunktene du kanskje gikk glipp av:

Historien til God of War Ragnarök avslørt

God of War Ragnarök er blant årets mest etterlengtede spill til PlayStation 5, og er bare et par måneder unna lansering. Dermed kommer det ikke som noen overraskelse at dette var selve høydepunktet under Sonys State of Play-arrangement, hvor det ble avslørt en ny «Story»-trailer.

Ta en titt på videoen over hvis du vil få med deg et par flere detaljer om hva spillet vil handle om. Eller dropp det helt og bli overrasket når spillet slippes 9. november i år.

Tekken 8 er på vei

Tekken-serien er tilbake! Sony viste frem den første Tekken 8-traileren, hvor vi får en liten titt på en slosskamp mellom Jin og Kazuya, angivelig utelukkende skapt med PlayStation 5s innebygde kraft. Altså ingen forhåndslaget video, med penere grafikk enn man får i sluttproduktet.

Og grafikken er definitivt imponerende. Ta en titt selv i videoen over.

Tekken 8 kommer for øvrig ikke bare til PS5, men også til Xbox Series X / S og PC via Steam. Lanseringsdato er ukjent.

Ny trailer til Project Eve, nå kalt Stellar Blade

Det PlayStation 5-eksklusive spillet Project Eve har fått et nytt navn og en ny trailer. Spillet heter nå Steller Blade, og ser ut til å by på både lekker grafikk og mye action.

Lanseringsdatoen er satt en gang i 2023.

PlayStation-brukere får en egen digital kolleksjon (men ikke NFT!)

Sony ser ut til å satse på en slags «gamification» av hele systemet sitt i form av lojalitetsprogrammet PlayStation Stars. Der kan man blant annet bli belønnet med digitale samleobjekter, som du kan vise frem til PlayStation-vennene dine.

Programmet slippes i Asia mot slutten av september, og til USA og Europa noen uker senere.

Under State of Play-arrangementet viste Sony frem et par av de digitale objektene du kan samle på, noe som inkluderte en PS3-konsoll og karakterer fra Ape Escape 2.

I et intervju med Washington Post har Sony tidligere sagt at dette ikke er snakk om noe NFT-relatert og det ikke brukes noen form for blokkjedeteknologi - det er bare et gratis lojalitetsprogram hvor man kan samle noen digitale godsaker.

Star Wars-spill på vei til PSVR2

Vi vet allerede at Sonys VR-briller slippes i begynnelsen av neste år, og nå har det også kommet et par drypp om hva slags innhold vi kan forvente. Sony viste frem både et nytt Star Wars-spill og et virtuelt brettspill-spill, kalt Demeo.

Andre nyheter inkluderte litt eksklusivt PlayStation-innhold i det kommende Harry Potter-spillet og det ny-gamle spillet Like a Dragon: Ishin!. Dette er egentlig et PS3-spill som ble sluppet eksklusivt i Japan i 2014, men blir nå pusset opp og lansert i hele verden februar 2023.

Sony PlayStation 5 annonse Sjekk prisen