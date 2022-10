Dette betyr den nye vektavgiften for elbilen du venter på

Kan bety flere titalls tusen kroner.

Selv mindre biler som Renault Mégane E-Tech vil få et prishopp med regjeringens foreslåtte nye avgiftspolitikk for elbilene. Denne ville gått fri om de kun hadde foreslått moms, men blir nå også rammet av

At regjeringen i det nye statsbudsjettet ville foreslå å innføre moms på alt over 500.000 kroner i kjøpspris for elbiler var kjent på forhånd, men den nye engangsavgiften som foreslås innført på alle biler tok mange på senga.

Nå skal nemlig nye bilkjøp også få en ny vektavgift.

Vektavgiften innebærer en avgift på 12,50 kroner per kg bilen veier over 500 kilo. Veier bilen 1500 kilo får den dermed 12.500 kroner i ekstraavgift, veier den 2500 kilo får den 25.000 kroner i avgift - på toppen av eventuell moms.

For mange elbilkunder som har usikker leveringstid kan det dermed bli et kostbart ekstrapåslag om de må vente til etter nyttår før bilen kan leveres.

Elbilforeningens Christina Bu kaller budsjettet for tidenes verste elbilbudsjett.

– Dette er helt uventet. Regjeringen lovet forutsigbarhet i elbilpolitikken, men foreslår nå nye avgifter på alle elbiler helt ut av det blå. Mange har allerede bestilt bil, og får nå en ekstraregning om regjeringen får det som de vil. Slik vingling kan vi ikke holde på med i klimapolitikken, sier Bu til foreningens nettsider.

Tesla Model Y får omtrent doblet det varslede påslaget som følge av den nye engangsavgiften.

Model Y opp 33500 kroner

Men hvor mye får de nye avgiftene å si når vi kombinerer momsforslaget og forslaget til engangsavgift?

Norges mest solgte bil så langt i år, Tesla Model Y, koster 559.990 kroner i den mest populære Long Range-varianten. Denne ville blitt omtrent 15.000 kroner dyrere om det bare hadde vært foreslått å innføre moms, og da ser vi for enkelhetens skyld bort fra vinterhjul, vrakpant, frakt og levering.

Men siden Model Y veier omtrent to tonn, får den en vektbasert engangsavgift på rundt 18.500 kroner i tillegg, som gjør at prisen vil øke med rundt 33500 kroner totalt. Ny pris blir dermed 593.500 kroner - en økning på rundt seks prosent.

Hvis vi legger til vinterhjul, en annen lakkfarge, Enhanced Autopilot og hvitt interiør blir imidlertid prisen - og momsøkningen - en ganske annen. Da koster bilen 661.690 kroner før vrakpant og levering, og momsregningen blir på drøye 40.000 kroner. Med moms og engangsavgift øker dermed prisen nærmere 60.000 kroner etter nyttår.

De nye avgiftene for Model Y og en del andre modeller kan du se under. Vi har valgt ut de mest solgte modellene så langt i år, i tillegg til et knippe mindre biler som ikke ville fått økt prisen i det hele tatt uten den foreslåtte nye engangsavgiften.

Nåværende pris Forslag til moms Forslag til vektavgift Samlet økning Ny pris Tesla Model Y Long Range 559.990 kr 14.998 kr 18.512 kr 35.510 kr 593.500 kr Volkswagen ID.4 GTX 493.500 kr 0 kr 20.613 kr 20.613 kr 514.113 kr Skoda Enyaq IV80X 524.600 kr 6150 kr 21.735 kr 27.885 kr 552.485 kr BMW iX xDrive 50 890.500 kr 97.625 kr 25.125 kr 122.750 kr 1.013.250 kr Hyundai Ioniq 5 LR AWD Premium 516.600 kr 4150 kr 20.938 kr 25.087 kr 541.687 kr Audi Q4 e-tron 50 quattro Adv. Business 543.020 kr 10.755 kr 20.438 kr 31.193 kr 572.213 kr Tesla Model 3 Long Range 499.990 kr 0 kr 16.800 kr 16.800 kr 515.790 kr Audi e-tron 55 Advanced Business 662.520 kr 40.630 kr 25.688 kr 66.318 kr 728.838 kr Polestar 2 LR Dual Motor 442.600 kr 0 kr 20.162 kr 20.162 kr 462.762 kr - - - - - Volkswagen ID.3 Pro Limited 371.000 kr 0 kr 15.475 kr 15.475 kr 386.475 kr MG4 Luxury 305.700 kr 0 kr 14.813 kr 14.813 kr 320.513 kr Xpeng G3i Smart 367.500 kr 0 kr 14.500 kr 14.500 kr 382.000 kr Peugeot e-2008 GT 336.500 kr 0 kr 13.512 kr 13.512 kr 350.012 kr Renault Megane E-Tech Iconic 419.580 kr 0 kr 15.350 kr 15.350 kr 434.930 kr

(Vektdataene som er brukt for avgiftsberegningen er hentet fra OFVs database.)

Når du legger til vinterhjul og annet ekstrautstyr må du også regne med at momsøkningen blir på enda noen tusenlapper. Vrakpant og leveringsavgifter kommer altså også i tillegg, og vi må dessuten ta et lite forbehold om at det foreløpig ikke er sagt noe om vektavgiften inngår i grunnlaget for momsberegning. Normalt betales det ikke merverdiavgift på avgifter, skriver OFV i sin gjennomgang, og det samme er tilfelle i Skatteetatens avgiftskalkulator.

Budsjettet skal nå forhandles om i Stortinget, først og fremst med regjeringens budsjettpartner SV. Enkelte forslag kan dermed ende opp med å bli endret for å få statsbudsjettet vedtatt.

– En katastrofe

I tillegg til engangsavgiften foreslår regjeringen å innføre full firmabilbeskatning på elbiler, en økning til full omregistreringsavgift på brukte elbiler og de foreslår å svekke miljørabatten i bomringen fra 50 til 30 prosent.

– Samlet sett kan vi si at den delen av statsbudsjettet som omhandler bilavgiftene, ligner på en katastrofe. Det blir mye vanskeligere å nå 2025-målet med dette budsjettet. Og det samlede nybilsalget i 2023 kan forventes å falle til 2010-nivå med et totalsalg på om lag 120.000 biler, sier Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.