Ladetrøbbel for iPhone 14 Pro

Telefonene omstarter på tilfeldige tidspunkt.

Ingen mobillansering er komplett uten en liten hale av bugs og problemer som må fikses med de nye produktene. Ei heller Apples iPhone 14-slipp denne høsten. Med kameraproblemene fikset i en oppdatering står det et nytt problem og banker på; en rekke Reddit-brukere varsler om problemer med iPhone 14 Pro-ladingen.

Funksjonen for skånsom lading ser ikke ut til å virke og de rammede telefonene omstarter også på tilfeldige tider mens de lader.

Hvor omfattende problemet er er imidlertid usikkert. Brukerne i Reddit-tråden har imidlertid opplevd problemet med flere ulike iOS-versjoner.

Problemer både trådløst og kablet

Problemet oppstår tilsynelatende når iPhone Pro-modeller lader enten trådløst eller via Lightning-kabel. En del av postene viser til at telefonene går rett til 100 prosent batteri.

Systemet for optimalisert batterilading skal egentlig holde strømmen på 80 prosent så lenge som mulig, før den lader det siste strekket rett før du vanligvis kobler fra telefonen. Funksjonen skal forlenge batterilevetiden og speiler tilsvarende egenskaper på mange Android-telefoner.

I tillegg starter altså telefonene på nytt. For noen så ofte som hvert tjuende minutt, mens en av brukerne har notert seg at dette skjer hver gang telefonen treffer 93 prosent.

Forsøkt feilsøking

Enkelte av brukerne har allerede fått byttet telefonene sine, mens andre har forsøkt rubb og stubb av egne tiltak, så som flere ulike måter å gjenopprette telefonen på uten hell.

Det nærmeste tråden ser ut til å komme til en løsning er å deaktivere bakgrunnsoppdatering for apper. Én bruker rapporterer at å skru av denne egenskapen under innstillinger fikk bukt med problemet.

Like fullt er det nok ikke en særlig ønsket innstilling å skru av på tvers av alle appene sine. For heri ligger også mulighetene til en rekke tjenester for å oppdatere til ferskt innhold før du åpner appene igjen, og for noen av dem kan også varslinger og annet forsvinne sammen med muligheten for bakgrunnsoppdatering.

Foreløpig ingen klar løsning

Foreløpig ser det ikke ut til at Apple har uttalt seg om problemet, og omfanget er altså ukjent. Tross en del ulike bugs med årets testenheter har vi ikke oppdaget akkurat denne på noen av dem.

De siste ukene har det også blitt omtalt trøblete kort batteritid på årets iPhone-modeller. Det har vi merket på én av våre testmodeller, og det er et ganske vanlig fenomen hver Apple slipper nye telefoner. Innimellom skjer det fordi noe går galt under første oppstart av telefonen, og det kan ofte kureres ved en gjenoppretting.

Batteritidstrøbbel er et av de vanligste problemene folk melder om etter nye mobilgenerasjoner, være seg iPhone eller andre merker og serier.