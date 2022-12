Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dyson Zone blir blant markedets dyreste hodetelefoner

Slippes i januar.

Kamera Dyson

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

På vårparten i år dukket plutselig Dyson Zone opp som en dårlig timet aprilspøk. Da fikk vi for aller første gang en presentasjon av et snodig produkt som i kortversjon viste seg å være en kombinasjon av støydempende hodetelefoner og en personlig luftrenser.

Men Zone viste seg slett ikke å være noen fleip. Produktet har faktisk vært under utvikling siden 2016, og nå mener Dyson at det endelig er klart for masseproduksjon.

Kamera Dyson

I tillegg har vi også fått en pris å forholde oss til. For det ser ut til at Dyson Zone vil koste «fra» 949 dollar når den slippes på det amerikanske markedet i mars måned 2023. Dette vil normalt sett bety en prislapp på godt i overkant av 10.000 kroner her hjemme.

Men aller først skal Zone slippes på det kinesiske markedet, og det skal etter planen skje allerede i januar. Deretter følger USA, Storbritannia, Hongkong og Singapore i første omgang, og det skal som nevnt skje i mars måned.

Når produktet eventuelt blir å få tak i her i Norge sier Dyson lite om.

Mindre støy og renere luft

At det er store markeder med mye trafikk og industri som er først ute burde ikke komme som noen stor overraskelse. Hele poenget med Dyson Zone er å skape en personlig sfære som skal beskytte brukeren mot to av farene ved å storbylivet – nemlig mye støy og dårlig luftkvalitet.

Kamera Dyson

Men det betyr ikke nødvendigvis at Zone kun er ment å fungere utendørs eller på steder med mye luftforurensning. «Visiret» som kanaliserer filtrert luft til nese og munn kan nemlig enkelt fjernes, slik at man også kan bruke Zone som helt vanlige støydempende hodetelefoner. Om enn med en litt heftig prislapp.

Femti eller fire timers batteritid

Dyson har også dratt sløret av en rekke tekniske detaljer rundt sitt nye produkt, som at åtte av de elleve mikrofonene brukes til støydemping. Hodetelefonene skal være i stand til å senke støynivået med opptil 38 dB, og holde i opp mot 50 timer på ren batteridrift – vel å merke så lenge luftrensefunksjonen er avslått.

Ellers snakker vi snarere om fire timer med både lyd og luft. Men med en oppladingstid fra null til hundre prosent på tre timer, vil det være godt nok for selv en lang daglig reiserute til og fra jobb i miljøer med mye forurensning.

Kamera Dyson

Vi får også vite at lyden kommer fra 40-millimeters elementer med neodymmagneter. Disse skal by på tale og musikk i et frekvensområde fra 6 Hz til 21 kHz.

Når det gjelder luftrensingen vil vifter i øreklokkene spinne med en hastighet på opptil 9750 RPM og dytte luft gjennom utskiftbare filtre. Disse filtrene vil kunne holde i opptil ett år, avhengig av miljøet og kvaliteten på lufta.

Ifølge Dyson vil filtreringssystemet kunne fjerne ultrafine partikler på størrelser ned mot 0,1 mikrometer – altså svært mye av det vi kaller svevestøv som typisk kommer fra veitrafikk, industri og forbrenning. Allergikere burde også kunne ha god nytte av slik rensing.

Dyson Zone har i tillegg et karbonfilter som skal fjerne gasser som NO2, SO2 og O3, samt dårlige lukter.

Men akkurat hvor godt vi mener at luftrensingen og støydempingen faktisk fungerer må vi nesten komme tilbake til når vi omsider får tak i et testeksemplar.

