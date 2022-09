Tesla tilbakekaller 1,1 millioner biler i USA

Skal løse feilen med en programvareoppdatering.

Tesla tilbakekaller nesten 1,1 millioner amerikanske kjøretøy fordi det automatiske reverseringssystemet til vinduene ikke fungerer som de skal. I visse tilfeller reagerer de ikke slik det skal ved møte med et hinder, som igjen øker risikoen for skade.

Ifølge National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) skal en rekke av Teslas modeller ikke overholde kravene til en føderal sikkerhetsstandard for elektriske vinduer for motorkjøretøyer.

NHTSA uttaler at faren ved et lukkende vindu som ikke fungerer slik det skal, er at en sjåfør eller passasjer kan komme i klem og skade seg, fordi de bruker overdreven kraft.

Disse modellene er rammet:

Model 3 - 2017-2022

Model Y - 2020-2021

Model S - 2021 - 2022

Model X - 2021 - 2022

Tesla skal ikke ha kjennskap til at det skal ha vært innrapportert noen krav om garanti, kollisjoner, skader eller dødsfall relatert til innkallingen.

Til NHTSA uttalte Tesla at de kom til å utføre en trådløs programvareoppdatering av vinduets automatiske reverseringssystem som vil løse problemet, skriver Reuters.

Det var i forbindelse med produkttesting i august, at Teslas egne ansatte skal ha identifisert «større enn forventede variasjoner» i test av vinduets automatiske reverseringssystemytelse.

Etter at de hadde gjennomført det som av Reuters beskrives som omfattende tilleggstester, skal Tesla ha fastslått at testresultatene ikke oppfylte kravene til automatiske reverseringssystemer.

Amerikanske Tesla-eiere vil bli varslet via brev fra og med den 15. november, og Tesla sier at nye biler i produksjon fra og med 13. september allerede er oppdatert med programvare som fikser problemet.

