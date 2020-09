Dette var de mest solgte bilene i august

Nesten 500 Polestar 2 ble registrert i august - nok til en fjerdeplass på totallista. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 1 Sept 2020 17:00

Polestar 2 gjør en sterk debut i sin første ordentlige leveringsmåned i Norge, viser registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

494 Polestar 2-biler rullet ut på norske veier i august, noe som gjorde bilen til den fjerde mest registrerte bilen i Norge. Det betyr også at Polestar ble større enn Volvo, som måtte nøye seg med 431 biler i løpet av måneden.

På topp? Audi e-tron i atter en måned. Audi mistet topplasseringen et par måneder midt i året til Volkswagens Golf, men utover det har det vært mye e-tron på topplistene i år, og modellen befester dermed posisjonen som den soleklart mest solgte bilen i Norge så langt i 2020. Leveringstallene fortsetter å være gode også for Mercedes-Benz EQC, som inntar en andreplass med 595 registreringer.

Også Peugeot hadde en sterk måned, med 275 hver av de to modellene 208 og 2008. Her var henholdsvis 268 og 239 elbiler.

Peugeot ser ut til å ha fått grei fart i både e-2008 (bildet) og den mindre e-208 i Norge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nedgang i nybiler, mange kjøper brukt

Totalt ble det nyregistrert 10.802 personbiler i august, en nedgang fra 12.073 i samme måned året før. Nybilsalget lå ved utgangen av august på totalt 79.798 biler så langt i år, en nedgang på rundt 20 prosent fra samme periode i fjor.

Bruktbilsalget er imidlertid fortsatt veldig høyt, med 341.543 eierskifter så langt i år - knappe sju prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Eierskifteøkningen er høyere nå enn det som er vanlig, nærmest ekstraordinær. Stort sett er bruktbilomsetningen ganske stabil. Økningen i år kan tyde på at mange har hatt behov for bil nå, og fordi enkelte bilmodeller ikke har vært tilgjengelig, så har mange kjøpt en nyere bruktbil i stedet, sier adm. dir. Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Dette var de mest solgte bilene i august, uansett drivlinje:

null August 2020 Januar-august Audi e-tron 755 7.148 Mercedes-Benz EQC 595 2.137 Volkswagen Golf 511 4.546 Polestar 2 494 516 Hyundai Kona 413 3.298 Toyota Rav4 282 1.446 MG ZS EV 281 1.460 Peugeot 208 275 1.340 Peugeot 2008 275 626 Nissan Leaf 270 2.920 Tesla Model 3 264 2.081 Mitsubishi Outlander 258 2.436 Porsche Taycan 222 860 Renault Zoe 221 1.835 Hyundai Ioniq 216 1.615 Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken null null

Elbilforeningen: - Kunne vært mye bedre

Elbilandelen i august var solide 52,8 prosent, opp fra 39 prosent i samme måned i fjor. 26,2 prosent var hybrider, mens henholdsvis 11,1 og 9,9 prosent hadde kun bensin- og kun dieselmotor.

– Selvfølgelig er det bra at godt over halvparten av alle nye biler som selges er elbiler, men resultatet kunne vært mye bedre dersom biler med utslipp ikke hadde hatt kraftig momsrabatt i leasingmarkedet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, i en melding.

Elbilforeningen peker på at leasing- og firmabilmarkedet utgjør rundt halvparten av personbilmarkedet i Norge, og mener regjeringen må gjøre noe med at de «fleste fossile biler i realiteten betaler under halv moms når de leases». De peker også på at ladbare hybrider har svært lav engangsavgift, og at det gjør at elbiler konkurrerer dårlig i firmabil- og leasingmarkedet.

– Forbrukere som kjøper nye biler, har nå tatt steget og velger elbil. Nå er det viktig at også næringslivet går over på nullutslipp, sier Bu.

Grei måned for Tesla

Tesla kan for øvrig notere seg for en grei måned i august, etter at det var veldig stille fra den kanten i juli. Til Bilbransje24 meddelte kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland nylig at de har hatt og fortsatt har «noe problemer» med å skaffe biler til Norge.

Han pekte spesielt på to grunner.

– Som følge av corona-krisen måtte Tesla stenge ned sin fabrikk i California i noen uker i vår. Den andre forklaringen på at vi har hatt problemer med tilgang på biler til Norge er at andre europeiske markeder nå vokser betydelig, sa Roland til nettstedet.

