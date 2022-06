Forbød lootbokser, nå er ikke spillene lenger tilgjengelig

Tilbyr ikke spillene i land som forbyr lootbokser.

Et eksempel på lootbokser fra Blizzard.

Torstein Norum Bugge 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Såkalte lootbokser har vært et mye omtalt og svært kontroversielt tema de siste årene, ettersom de ifølge mange myndigheter og kontrollorganer grenser opp til kasino- og gamblingvirksomhet. Nettopp derfor har de også blitt forbudt i flere land, inkludert Belgia og Nederland – men ifølge Engadget omgår spillselskap som Activision Blizzard dette forbudet nokså enkelt.

De gjør rett og slett ikke spill med lootbokser tilgjengelige i disse landene, og dersom du forsøker å laste ned og spille dem vil du kunne få kontoen din sperret. Det er dessuten ulovlig å laste ned slike spill i disse landene.

Det siste eksempelet på et slikt spill er Activision Blizzards «Diablo: Immortal», som nå snart blir tilgjengelig verden over – men altså ikke i Nederland og Belgia.

Hva er en lootboks? En såkalt «lootboks» er essensielt en mysteriepakke en spiller kan kjøpe i et gitt spill, som etter betaling gir spilleren en digital gjenstand, kosmetisk oppgradering eller fordel. Innholdet i lootbokser er i sin natur tilfeldige, og du kan ikke vite hva du kjøper før du har betalt. Det siste har gjort lootbokser kontroversielle, og gjør at de grenser opp mot kasinovirksomhet og gambling – noe som er forbudt i mange land, inkludert Norge. Mer +

Kan også ramme Norge om vi får et lovverk

Så langt er det ingen andre land enn Nederland og Belgia som rett ut har forbudt lootbokser, men det sysles med lovverk mange steder – inkludert i Norge. Tidligere i år ble det klart at Kulturdepartementet ikke ønsket å inkludere et forbud eller regulering av lootbokser i den nye loven om pengespill (også kjent som Lotteriloven), men heller mente at det burde fås på plass et eget lovverk eller at reguleringen burde skje gjennom forbrukerloven.

Nylig skrev vi også om at Forbrukerrådet sammen med en bråte andre forbrukerorganisasjoner fra Europa og USA sammen hadde gått til aksjon for å stanse lootbokser.

Dersom et slikt arbeid bærer frukter, og vi eventuelt får på plass et forbud også her, vil spill som Diablo: Immortal heller ikke bli å finne på norske skjermer. Dette kan også gjelde en hel haug andre spill, dersom de inneholder lootbokser eller andre kasinolignende salgsmodeller.

Slik ser Diablo: Immortal ut på PC.

Blizzard advarer også gjennom sin kundeservice mot å forsøke å bruke VPN eller lignende tjenester for å spille spillene deres med lootbokser i land der det er forbudt, ettersom du risikerer at hele kontoen din blir sperret.

Andre spillselskap har også fjernet spill med lootboks-mekanikker fra Belgia og Nederland. Dette inkluderer både Nintendo, EA, Konami og Epic Games.

Diablo: Immortal er for øvrig det så langt nyeste spillet i den for mange høyt elskede Diablo-merkevaren, og blir å få på både mobil og PC fra 2. juni. Da spillet ble annonsert tilbake i 2018 var responsen fra tilskuerne på BlizzCon mildt sagt negativ, og bedre ble det ikke av at Blizzards representanter fra scenen lot de i etterkant nokså infamøse ordene «do you guys not have phones?» falle.

På det tidspunktet var spillet kun ment for mobile plattformer, som også var grunnen til den brede misnøyen blant Diablo-fansen. Det hele utartet seg til en nokså stor PR-fadese for selskapet, og de valgt altså til slutt også å lage en PC-versjon av spillet for å roe gemyttene.

Les også En rekke spillselskaper stanser salg i Russland