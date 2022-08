Nvidia-sjefen vil fortelle om neste generasjon grafikk

Skal på talerstolen i september.

En 3D-render basert på lekkede bilder av Nvidias kommende RTX 30-serie. Den viste seg å stemme ganske godt.

Det har lenge vært kjent at Nvidia og AMD vil vise frem en ny generasjon grafikkort innen året er omme.

Nå kan vi ha fått et mer konkret lanseringsvindu for Nvidias neste generasjon i det som ventes å få navnet «RTX 40»-serien.

På et investormøte denne uken uttalte nemlig Nvidia-sjef Jensen Huang følgende, gjengitt av Videocardz:

– Jeg ser frem til neste måneds GTC-konferanse, hvor vi vil dele nye fremskritt for RTX-teknologien, som gjenoppfinner 3D-grafikk og spill.

Helt konkret om nye grafikkort uttalte han simpelthen at «vi vil gjennomgå dette i løpet av de neste månedene, og ta med oss vår nye arkitektur over i neste år».

Huang er nylig annonsert som taler under Nvidias egen «GPU Technology Conference». Denne er i hovedsak myntet på profesjonelle aktører, selskaper og forskere, men kommer ofte med drypp om hva som senere kan ventes for mer gaming-orienterte grafikkort i GeForce RTX-serien.

GTC-talen holdes 20.september.

Detaljer om «grunnsteinen» i RTX 40-serien

Om vi skal våge å spekulere så får vi trolig vite mer om arkitekturen «Ada Lovelace» som de neste GeForce-kortene også vil være basert på under GTC-konferansen. Så vil det avholdes et eget arrangement for å annonsere den nye RTX 40-serien på et noe senere tidspunkt. Fra det Huang nylig uttalte kan det virke som Nvidia ikke har noen bråhast med å få ut kortene, slik at de kan drøye til 4. kvartal eller til og med til nyåret.

Tidligere har det vært spekulert i at Nvidia kan komme til å lansere bare ett RTX 40-kort i år, og da selvsagt en toppmodell som RTX 4090, før øvrige entusiastkort som RTX 4080 og RTX 4070 følger etter tidlig på vinteren, og mellomklassen mot våren.

Noe som underbygger dette er at Nvidia har produsert opp ekstremt store mengder av dagens RTX 30-serie, og at beholdningen av disse den siste tiden har tårnet seg skikkelig opp for butikkene.

Butikkene sliter med å selge dem av tre grunner:

De har betalt en mye høyere pris for å ta inn kortene enn folk er villig til å kjøpe dem for.

Bruktmarkedet har de siste månedene blitt oversvømt av RTX 30-kort som har vært brukt til mining mens det var lønnsomt.

De som følger med i nyhetene og kjenner bransjen venter heller på den neste generasjonen.

For å forsøke å bøte på dette har Nvidia signalisert at de vil hjelpe butikker som allerede har tatt inn RTX 30-kort med rabatter, slik at butikkene kan selge kortene rimeligere enn i dag uten å tape penger. Da mot å forplikte seg til å ta inn et visst antall av de nye grafikkortene når de lanseres.

Ryktes å bli 70 prosent raskere

Ingen ting er bekreftet om ytelsen til RTX 40-serien, men de siste ryktene fremsatt av den kjente ryktemakeren med alias «kopite7kimi», antyder at vi snakker om inntil 70 prosent ytelseshopp fra dagens RTX 30-serie.

Han hevder blant annet at RTX 4070 eller 4070 Ti vil matche ytelsen til dagens aller heftigste Nvidia-kort, RTX 3090 Ti.

I så fall vil de kommende mellomklassekortene i RTX 40-serien bli like spreke som dagens råeste entusiastkort, som har kostet i overkant av 20.000 kroner denne generasjonen og som fremdeles selges for minst 15.000 kroner.

Nvidia RTX 3090 er rådyrt og det nest kraftigste grafikkortet denne generasjonen. Det ryktes at kommende RTX 4070 eller RTX 4070 Ti vil bli enda kraftigere enn dette, men da til en lavere pris.

«kopite7kimi» slapp tidligere i august også estimater for ytelse i benchmark-programmet 3DMark Time Spy Extreme, hvor han mente at RTX 4090 ville nå solide 19.000 poeng.

Det er i så fall en forbedring på nesten 70 prosent fra 3090 Ti, som vanligvis ligger et sted over 11.000 poeng i samme test.

Det vil i tilfelle være en ganske voldsom generasjonsforbedring, selv om det bare er snakk om én enkelt test. Forrige gang vi målte hele 70 prosent høyere ytelse fra én generasjon til en annen, var da Nvidia avløste sin GTX 900-serie med GTX 10-serien tilbake i 2016.

Tilsvarende tall for RTX 4080 skal angivelig være 15.000 poeng, og for RTX 4070 rundt 10.000 3DMark-poeng, hevdes det videre. Lekkeren understreker riktignok at han er litt usikre på tallene, utenom for RTX 4090. Han understreket også at 19.000-tallet er ganske konservativt, og at en overklokket versjon burde kunne nå over 20.000 poeng.

Trolig får vi høre detaljer fra Nvidia selv i løpet av høsten. Dagens RTX 30-serie ble lansert 1. september 2020.

Sitter du på gjerdet og venter på RTX 40-serien?

Da kan du kanskje få en gratis ytelsesboost om du ikke allerede har gjort dette med RTX 30-kortet ditt.