Sony: Kommer ikke før i starten på 2023

De nye VR-brillene lar vente på seg.

Via Twitter og Instagram bekrefter nå Sony at nye PlayStation VR2 ikke vil komme på markedet før i starten på 2023.

Sony viste for første gang frem bilder av det nye systemet under årets CES-messe i starten på januar, og kom med litt mer utfyllende informasjon om de nye VR-brillene i slutten av februar.

Men likevel bikker det altså over i 2023 før noen tilsynelatende får kjøpt de nye PS VR2-brillene – som er myntet kun på PlayStation 5-brukere.

Mindre og lettere

Den nye modellen er ventet å ta over for dagens VR-brille som Sony lanserte tilbake i 2016. PlayStation VR2 skal bli lettere og mindre enn før, og skal ha fått et nytt og bedre system for å justere avstanden mellom linsene du har foran øyene dine.

Mange har klaget på at dagens VR-løsning er for varme å ha på seg, og dette skal også ha blitt utbedret ved hjelp av ny ventil som skal sørge for en bedre luftgjennomstrømning mens du spiller.

Designen viser klare trekk til PlayStation 5, og det er ganske ikke så overraskende med tanke på at de kommende brillene altså kun kan brukes sammen med nettopp PS5.

Skarpere grafikk

Dagens PS VR har en oppløsning på 960 x 1080 piksler per øye, og her vil VR2 heve listen betydelig. For den nye versjonen er ventet å få en oppløsning på 2000 x 2040 piksler, hvilket vil bety omtrent en firedobling av i antall piksler.

Til sammenligning har for eksempel Oculus Quest 2 1832 x 1920 piksler på øye i sine briller.

Kommende PS VR2 får også et forbedret synsfelt, hvor du nå kan spille og se grafikken med en synsvinkel på 110 grader, mot dagens 100 grader med PS VR. I tillegg får den nye VR2 modellen såkalt «inside-out tracking» som gjør at du kan spille uten at det trengs eksterne sensorer eller kameraer. Du trenger altså kun bare en kabel fra selve hodesettet til konsollen.

Også Sense-kontrollerne har fått en oppgradering i form av bedre utforming og ikke minst «haptiske» triggere – akkurat slik de vanlige PS5-kontrollerne har.

Fortsatt har ikke Sony gått ut med noe veiledende pris for PS VR2.

(Kilde: Twitter)