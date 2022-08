Farlige apper funnet i Google Play

Det heter seg at du ikke bør laste ned apper utenfor appbutikkene hvis du vil være sikker på appene er trygge. Men det har vist seg at du også bør plukke dine apper med omhu om du laster dem ned fra Google Play og App Store.

Nå melder sikkerhetsselskapet Bitdefender at de har funnet 35 nye apper i Google Play som absolutt ikke bør lastes ned.

Det appene gjør er å legge seg på telefonen og skifte til andre navn enn du lastet dem ned som. Det gjøres for at du ikke skal finne dem igjen, og kanskje heller ikke tørre å slette appene. De kan for eksempel etterlikne systeminnstillinger på telefonen.

Les også Disse appene kan ha stjålet data fra millioner av telefoner

Kan kjøre ondsinnet kode

Etter å ha blitt installert viser de reklame som kjører som programvare inni appen - og kan i praksis kjøre ondsinnet kode på den måten.

Appene skal være alt fra bilderedigeringsapper til GPS-apper og skjermsparere som vises på mobilen under lading. De er også lastet ned mer enn to millioner ganger, så de har altså både klart å komme seg gjennom Googles sikkerhetsrutiner og oppnådd en viss brukermasse.

I tillegg melder Bitdefender at appene har vært i Play-butikken lenge nok til å ha mottatt oppdateringer underveis, der noen av oppdateringene har blitt brukt til å gjemme bort appene enda bedre for brukerne.

Tar seg til rette på telefonen

En av appene har navnet «GPS Location Maps», og har mer enn 100.000 nedlastinger. Men etter nedlasting byttet den umiddelbart navn til «Settings». Også logoen skal ha endret seg.

Enkelte av appene har forsøkt å be om å overstyre strømsparingsfunksjoner på telefonen, slik at de kan fungere i bakgrunnen hele tiden. Noen har til og med forsøkt å skaffe seg tilgang til å kjøre over andre apper. Det mener Bitdefender at kan brukes til å simulere klikk i apper og tjenester. Det kan ifølge selskapet bety at de trykker på markedsføring og annonser i ditt sted, for å skape inntekter for avsenderen.

Oppå alt dette har appene gjerne også en «merking» som gjør at telefonen skjuler dem fra oversikten over nylig kjørte apper.

Likner på apper du har sett før

Bitdefender har publisert en fullstendig liste over alle appene her. Blant dem er populære apptyper som likner på de du kan se annonsert gjennom sosiale medier. For eksempel er apper som Image Warp, Animated Sticker og Sleep Sounds.

De påpeker forøvrig også at navnemetodikken for appene er lik, at alle kommer fra hver sin utvikler - og at hver utvikler kun har én app i butikken.

Hvis du har skrollet noen timer i Instagram, TikTok eller andre plasser på internett, har du antakelig sett annonser for apper som likner på appene i listen. Og kanskje har du til og med lastet ned en.

Den vanligste overraskelsen er imidlertid at appen er dyr å bruke, og kommer med et saftig abonnement. Men du bør altså være var på at appene også kan være mer irriterende, og til og med direkte ondsinnede.

Pass på hva du laster ned

Siden man ikke kan stole 100 prosent på at Google Play og App Store er trygge steder, anbefaler Bitdefender at du også tar en titt på antall nedlastinger, stjernerangeringer og tilbakemeldinger appene har fått.

På Teks regning legger vi også til at det kan være lurt å google en app du er usikker på, og se ekstra nøye etter at navnet er det samme med likt antall bokstaver og helt likt design på app og grafikk.

Det er ikke helt uvanlig å forsøke å etterlikne populære apper i appbutikkene. Og i beste fall kan apper som etterlikne andre ende med å ta opp plass og ressurser, og være en sikkerhetstrussel på telefonen din. I verste fall kan de også drive med uønsket aktivitet på telefonen din, et sted der også kredittkortinformasjon, kontodetaljer og flerfaktorpålogging ofte bor.