Dells nye XPS 13 kommer «uten» pekeplate

Dells nye XPS 13 Plus har en pekeplate som er fullt integrert i håndleddsstøtten. Uheldigvis har imidlertid også Dell falt i portskrekk-gryten, så maskinen er bare utstyrt med to skarve USB-C-porter.

Dells XPS 13 har vært blant våre PC-favoritter i flere år allerede, og nå kommer Dell med en ny og oppgradert versjon kalt XPS 13 Plus.

Den mest åpenbare forskjellen: Pekeplaten er «borte», i den forstand at den nå går i ett med selve håndleddsstøtten til PC-en. Det gjør også at du ikke lenger trykker ned platen fysisk for å klikke, men i stedet får såkalt haptisk feedback som skal føles ut som om du trykker ned – ikke ulikt det Apple har gjort på sine MacBook-maskiner i noen år allerede.

Det betyr at det sitter en liten motor under pekeflaten som gir deg tilbakemelding når du trykker ned, i stedet for at flaten fysisk beveger på seg når du legger press på den.

Dells XPS 13-maskiner har alltid vært tynne og smekre. 2022-modellen blir enda mer stilren.

Nytt tastatur, færre porter

Dell har også byttet til en ny type tastatur uten mellomrom mellom tastene, som gir større overflate for hver tast og ifølge Dell skal ha noe større vandring enn tidligere. Om det er mer behagelig å skrive på får vi nesten komme tilbake til i en senere test. I minimalismens navn har Dell dessuten droppet raden med funksjonstaster øverst og erstattet den med en rad med bakbelyste touch-«taster». Det gjør i det minste at du kan bytte mellom medie- og funksjonstaster på enkelt vis.

InfinityEdge-skjermen vi så på fjorårsmodellen er fortsatt på plass, og maskinen fås med enten et LCD- eller et OLED-panel i opptil 4K-oppløsning (og med 16:10-format), både med og uten touch. Et minus er nok at Dell har sett seg nødt til å fjerne to av de fire portene som 2021-modellen var utstyrt med.

Både hodetelefonporten og minnekortleseren er nemlig borte, og tilbake står to enkle USB-C-porter – hvorav den ene jo ofte må brukes til lading. Kanskje litt interessant all den tid Apple tilsynelatende har lært av tidligere feil og igjen begynt å utstyre proffmaskinene sine med et større portutvalg.

Bedre kjøling

Innvendig får du 12.-generasjons Intel-prosessorer (opptil Core i7–1280P) som kan bruke inntil 28 watt, som er opp fra 25 watt på modellen vi testet i fjor vår. Dell påpeker at viftene er gjort større og strukket helt ut i kantene på maskinen, slik at kjølingen skal være bedre enn før.

De hevder at luftstrømmen er 55 prosent bedre enn før, og sier det åpner for kraftigere maskinvare i en maskin på samme størrelse som før. Det sagt, så har vekten økt ørlite fra forrige generasjon – fra 1,16 til 1,24 kilogram, og batteriet har også økt ørlite – fra 52 til 55 wattimer.

Du kan utstyre den med inntil 32 GB RAM og 2 TB SSD-lagring, og maskinen leveres med Windows 11 eller Ubuntu 20.04. Maskinen skal være tilgjengelig til våren, men norske priser er foreløpig ikke klare. I USA starter den på 1200 dollar, som er noe mer enn den tidligere XPS 13-varianten, som starter på 949 dollar.

Vi ville vel forventet minst 15.000 kroner i Norge.

