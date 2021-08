Google gjør det lettere for unge å få fjernet bilder

Skal forenkle personvern for mindreårige.

Google skal gjøre det langt lettere å fjerne bilder av seg selv - dersom man er under 18. EU-regler gjør at hvem som helst likevel kan søke om å få fjernet innhold som oppleves belastende fra søkemotoren. Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 11 Aug 2021 11:06

Google varsler en rekke endringer for de yngste brukerne av deres tjenester fremover. I et innlegg på sine egne sider forklarer giganten at endringene skjer delvis fordi det kommer reguleringer på området rundt i verden, og delvis fordi de selv jobber med å få til en enhetlig brukeropplevelse for ungdom på tvers av landegrenser.

Den viktigste endringen er antakeligvis at Google fremover skal gjøre det enkelt å få fjernet bilder av seg selv. Er du mellom 13 og 18 år kan du uten å oppgi noen grunn kreve bildet ditt fjernet fra Googles søkeresultater. Løsningen vil og bli tilgjengelig for mindreåriges foresatte.

– Når dette rulles ut, vil vi be deg fortelle hvem du er gjennom et Google-skjema for å bistå med å fjerne bildet fra søkeresultatene. Som vi gjør med alle slike forespørsler, vil man måtte bekrefte at man er den man sier at man er, og vi kommer til å fjerne bilde-URL-er som inneholder en identifiserbar mindreårig fra våre bildesøksresultater, forklarer Sondre Ronander, kommunikasjonssjef i Google Norge.

Rett til å bli glemt i EU

Google tilbyr allerede å fjerne søkeresultater , bilder inkludert, under EUs regler for « rett til å bli glemt ». Per i dag er det i hovedsak søketreff som oppleves belastende eller misvisende som fjernes, og de fjernes etter en vurdering gjort av Google selv.

En av de største forskjellene her synes altså å være at Google har snudd om på kravene til begrunnelse.

Ronander forklarer forøvrig at i noen tilfeller kan en forespørsel også om å slette innhold om mindreårige bli avvist - det kan for eksempel være hvis den mindreårige er en offentlig person, så som en barneskuespiller.

Fra tidligere er det slik at personvernmyndighetene innenfor EU og EØS er klageinstans for sletteforespørsler som ikke etterleves. Hvis du selv, eller en du er foresatt for, ikke får godkjent sletteforespørselen kan du altså klage til Datatilsynet her i Norge, som vil gjøre en ny vurdering som Google eller andre søkemotorer må etterleve innenfor Europa.

Endrer standardinnstillinger i apper

Ved siden av å forenkle fjerning av bilder i Google-søk skal selskapet gjøre appene enklere å bruke for de yngste. Youtube får de sikreste opplastingsvalgene som standard for brukere under 18 år, og skal ifølge blogginnlegget vise frem informasjon om sikkerhet og trygg bruk tydeligere.

Appen vil dessuten få skrudd av autoavspilling, mens påminnelser om sengetid vil være skrudd på for nye kontoer.

Google-brukere under 18 som søker rundt på nett vil i løpet av de kommende månedene kanskje også oppdage at «Safe search», eller «sikkert søk», blir skrudd på. Funksjonen har vært på Googles plattform i årevis, men vil nå bli skrudd på automatisk for alle de yngste brukerne, selv om den kan ha blitt skrudd av tidligere. Funksjonen som skjuler pornografi og annet støtende innhold fra resultatene vil også bli skrudd på som standard for alle nye kontoer der brukeren er under 18.

Sikkert søk-funksjonen vil dessuten også bli skrudd på for Googles taleassistent.

Idéer med slektskap til Apple?

Blant nyhetene er en sikkerhetsseksjon i appbutikken Google Play. Der vil apper måtte oppgi hvordan de forholder seg til personvern og Googles retningslinjer for familiekontoer.

Nettkjempen vil dessuten utelukke brukere under 18 fra målrettet reklame basert på alder, kjønn eller interesser.

Oppå det har selskapet sluppet Family Link, der foresatte i familien kan velge hvor lenge barna får bruke nettet eller ulike tjenester på enhetene sine. Den samme typen kontroller for Google-assistenten vil være tilgjengelig gjennom Google Home-appen.

Denne typen funksjoner minner mye om det som gradvis har kommet til i Apples iOS de siste par årene, og utvides ytterligere i iOS 15. Man kan for eksempel uansett egen alder nekte tjenester og apper å spore en på Apples dingser .

iPhone- og Mac-produsenten i Cupertino har de siste årene snakket forholdsvis mye om personvern . Samtidig har de også hatt sine blundere , og i skrivende stund pågår en større debatt rundt måten selskapet vil sikre iPhoner og iCloud mot overgrepsbilder .

Google forklarer i blogginnlegget sitt at endringene er del av en pågående prosess. Sist søkekjempen gjorde større endringer i ungdoms bruk av sine tjenester var i februar i år .