Volkswagen har lansert to nye elbiler

Hils på ID.5 og ID.5 GTX.

Volkswagen ID.5 blir en mer sportslig SUV-variant fra selskapet.

Volkswagens ID-serie med elbiler begynner å få en del medlemmer. Her på berget kjenner du kanskje ID.3 og storebroren ID.4 fra før - der sistnevnte er en SUV som også finnes i GTX-versjon med firehjulstrekk. I Kina finnes den enda større ID.6-modellen. Nå har bilprodusenten sluppet to nye biler på samme plattform; ID.5 og ID.5 GTX.

Det dreier seg om elektriske SUV-coupéer - kort fortalt høyreiste biler med litt mer sportslig taklinje som bue ned mot stussen, der de fleste mer ordinære SUV-er avsluttes ganske brått. Fra søsterprodusenten Audi heter omtrent samme konsept e-tron Sportback.

Likner på dagens ID.4

Bilen blir på mange vis ganske lik dagens ID.4, og kan for eksempel leveres med matriselys som flombelyser bare de delene av veien som det ikke er motgående trafikk på. På den måten kan du bruke langlysene hele tiden. Bilen blir omtrent like lang som ID.4, med en lengde på 4,599 meter for den vanlige utgaven, og bittelitt kortere, 4,582 meter for GTX-modellen.

Til tross for at taklinjen skrår kraftig nedover bak, sier Volkswagen at det bare er 12 millimeter mindre plass til knollen for baksetepassasjerer i ID.5 enn i ID.4. I tillegg skal bilen faktisk ha bittelitt større bagasjerom enn ID.4 - her er det 549 liter som gjelder, mens ID.4 har 543 liter.

Slik skal GTX-varianten av bilen se ut.

Bakhjulsdrift eller 4x4

Som for dagens ID.4 er GTX merkelappen på den sprekeste utgaven som får motor både foran og bak, høyere ytelse og litt lavere rekkevidde. For den vanlige ID.5-modellen lover produsenten en rekkevidde på inntil 520 kilometer på et fullt batteri, mens GTX-versjonen er forventet å klare 480 kilometer. Ingen av de to bilene har fullførte WLTP-tester, så produsenten beskriver rekkeviddene som «foreløpige». Her kan det altså komme mindre justeringer innen bilen er i faktisk salg.

Ladingen skal foregå med inntil 135 kilowatt - og det største batteriet er på 77 kilowattimer, akkurat som i ID.4.

Lover ny teknologi

På overflaten ser dette aller mest ut som en fornyet designvariant av ID.4, men samtidig skal ID.5 også få en fornyet versjon 3.0 av underholdningssystemet fra de andre bilene. Det skal ifølge produsenten bety raskere respons og støtte for bil-til-bil-kommunikasjon. ID.5 skal kunne motta informasjon fra biler og infrastruktur inntil 800 meter unna, og det kan brukes blant annet til selvkjøringsfunksjoner i bilen.

Dette er imidlertid kun nevnt i den engelske pressemeldingen, og ikke på de norske salgssidene. Teknologien er døpt Car2X og støtte for den finnes i de andre ID-bilene og i fjorårets nye Golf 8. Den er ikke aktiv i ID-bilene som går på norske veier fra før, så det spørs om ikke det samme vil være tilfellet for ID.5.

Kias EV6 kan fort bli en sterk konkurrent for Volkswagen ID.5. Det samme vil antakeligvis Tesla Model Y være. Model Y er allerede på veiene i tusentall, mens EV6 er på vei ut til kundene i disse dager.

Tett konkurranse

ID.5 ventes å være klar for levering til våren 2022, mens bestillinger starter allerede nå i november. Norske priser er ikke offentliggjort ennå, men all den tid den ligger svært nærme dagens ID.4 er det greit å ha med at i sin billigste utgave ligger den rundt 370.000 kroner.

Når den kommer på markedet vil den konkurrere mot allerede nevnte Audi e-tron Sportback, og nyheter som Tesla Model Y og Kia Ev6, som begge omtrentlig havner i samme designkategori og størrelse. Begge har stort sett fått gode omtaler i test og kommer med både lang rekkevidde og en rekke smarte løsninger.

Samtidig henger det et usikkerhetsmoment over så godt som alle elbiler og bilprodusenter i dag; produksjonen er helt avhengig av tilgang på databrikker til å styre de store mengdene teknologi bilene er utstyrt med. VAG-konsernet, som Volkswagen er en del av, har allerede måttet sette fabrikker i ber i påvente av deletilgang, og det er lange ventetider på en rekke elbiler.

Det betyr at det kan tenkes at leveringstidene kan glippe. Samtidig leverer konsernet biler så det hagler for tiden - med ID.4 og konserntvilling Skoda Enyaq som norges to mest solgte biler foran Hyundai IONIQ 5 nå i oktober. Sistnevnte er forøvrig en svært nær slektning av Kia Ev6, og sannsynligvis også en bil ID.5 må finne seg i å bli målt mot.

