«Ingen» vil ha iPhone 13 Mini

Havnet på 17. plass på salgsliste i september.

iPhone 13 Mini.

Hver måned sender de store teleselskapene ut oversikter over hvilke telefoner som har solgt best hos seg siden sist. Toppen er, med svært få unntak, tapetsert av ulike Apple-telefoner fra uke til uke.

Slik ble det også for Telias september-liste, som altså var måneden Apple slapp hele fire nye iPhone 13-modeller i Norge.

Topplisten fra Telia for september Apple iPhone 13 Pro (ny) Apple iPhone 13 Pro Max (ny) Apple iPhone 12 Pro Max (2) Apple iPhone 12 (1) Samsung Galaxy S21 Ultra (4) Apple iPhone 12 Pro (3) Apple iPhone 11 (9) Samsung Galaxy A52s (ny) Apple iPhone 13 (ny) Apple iPhone 12 mini (6) Mer +

iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max føk rett inn på deres 1. og 2. plass. Og nede på 9. plass finner vi iPhone 13.

Men en telefon manglet helt fra oversikten:

Hvor var lille, hendige og rimeligere iPhone 13 Mini?

Telefonen mange har fortalt at de ønsker seg fordi den er lett å holde med en hånd, og som gir nesten alle mulighetene til større iPhone-modeller uten å koste skjorta.

Slått av forgjengeren

Informasjonssjef for Telia, Ellen C. Scheen, svarer oss:

– I september havnet iPhone 13 Mini på en 17. plass.

Uten at det opplyses om antall solgte mobiler, betyr uansett dette at nye iPhone 13 Mini må se seg slått ikke bare av forgjengeren iPhone 12 Mini (på 10. plass), men også av budsjettelefonen Samsung Galaxy A52s.

Scheen utbroderer:

– Apples iPhone 13 og 13 Mini er gode selgere gjennom livsløpet, men i lanseringsfasen er det Pro og Pro Max som etterspørres mest.

Hun venter at salget av Apples minste telefon tar seg opp utover høsten og i julesalget.

Elkjøp: – Vi har god tilgjengelighet

Også Elkjøp melder om de sammen tendensene blant sine kunder:

– Som forventet selger vi mindre av Mini-modellen. Interessen er alltid størst på Pro-modellene og det er også de som selger best i starten etter en lansering, skriver salgssjef for Telecom, Sefin Adam i Elkjøp til oss.

Som Telia forventer Elkjøp bedre salg av «minien» fremover, og sår håp for deg som kanskje opplever at andre modeller er utsolgt eller for dyre:

– Tilgjengeligheten på iPhone 13 Mini er god hos oss, og vi regner med at salget tar seg opp de neste månedene.

Telenor var ikke klare med sine salgslister da vi kontaktet dem for denne saken.

