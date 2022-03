Nå åpner verdens største mobilmesse dørene

MWC ser ut til å domineres av kinesiske mobiler.

Etter to år med kanselleringer på grunn av pandemien, åpner Mobile World Congress igjen dørene i Barcelona denne uken. Messen har hatt for vane å være en arena hvor alle de store mobilprodusentene har lansert nye mobiler, men i år blir det annerledes, melder The Verge.

For en rekke store produsenter vil ha et begrenset antall nye dingser å vise frem, samt at flere andre ikke vil være der i det hele tatt. I alle fall om du tenker på merker fra Europa, USA eller asiatiske land som Sør-Korea.

Tek.no vil heller ikke være til stedet under årets messe.

Kineserne kommer mannsterke

Men det betyr ikke at messen vil gå av stabelen uten lanseringen av nye mobiler, for en rekke kinesiske produsenter kommer angivelig med mange nye modeller.

Da tenker vi først og fremst på produsenter som Oppo, Honor, TCL, Poco (Xiaomis datterselskap) og Huawei.

Blant annet har Oppo sagt at de vil lansere opptil flere toppmodeller, mens Honor forventer å komme med en ny Magic-modell.

Ingen telefoner fra Samsung eller Nokia

Med andre ord vil ikke for eksempel giganten Samsung lansere noe under årets messe – som heller lanserte sine nyeste toppmodeller i den nye S22-serien i starten på februar.

De har altså pleid å lansere telefoner på denne messen, men vi må spole tiden tilbake til 2018 før vi finner sist gang de lanserte en ny toppmodell i Galaxy-serien. Dog er det ventet at de vil lansere blant annet en bærbar PC under messedagene skal vi tro The Verge.

Ifølge den amerikanske nettsiden, som poengterer at de ikke vil være der, skriver også at giganter som Sony og Lenovo ikke kommer.

Også finske HMD, som blant annet står bak mobiltelefonene fra Nokia om dagen, har hatt for vane å lansere en rekke store nyheter under messedagene. Men ingenting tyder på at det skjer i år.

Andre produsenter som for eksempel Apple, har ikke hatt for vane å være på messen i Barcelona, men heller kjøre sitt eget løp i forbindelse med sine lanseringer.

