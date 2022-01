Én av to elbilister klarer seg med under 300 kilometer rekkevidde

46 prosent av norske elbileiere har biler med under 300 kilometer rekkevidde til tross for at det nå finnes mange elbiler med rekkevidde over 500 kilometer.

– Den typiske elbileieren har en bil med under 300 kilometer rekkevidde og lader bilen hjemme fra ladeboks oftere enn tre ganger i uken, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Naf.

De har kartlagt nordmenns holdninger til elbiler i en undersøkelse utført av Norstat. Over 700 elbilister har svart.

– For de aller fleste er 300 kilometer rekkevidde mer enn langt nok. Det er få av oss som har en hverdagsreise som tilsvarer Oslo-Kristiansand hver dag, sier Sødal.

De aller fleste elbilistene har tilgang til lading hjemme – og bruker det flittig. Hele 40 prosent av de med elbiler med kortest rekkevidde, lader bilen hver dag. Blant elbilistene som har mellom 200 og 300 kilometer på «tanken», er det kun 23 prosent som lader så ofte.

Hele 71 prosent av elbileierne oppgir at de lader fra ladeboks, kun 17 prosent svarer at de lader fra vanlig stikkontakt hjemme.