Justerte opp prisene med 44.750 kroner før Black Week

– Lovlig, sier Forbrukerrådet.

Black Week flommer over av tilbud, men langt fra alle er like gode, og noen tilbud kan i beste fall beskrives som forvirrende, og i verste fall villedende.

Et av de hyppigste brukte triksene vi har sett fra butikkene under Black Week i år er å skru opp prisene på et produkt en liten stund før salgsuken, og deretter sette det ned til tilnærmet samme pris som før prisoppgangen. Vips kan de skryte på seg en prisnedgang, selv om prisen så vidt har rørt på seg fra utgangspunktet.

Det er et sleipt triks, men det er lov, så lenge butikkene holder seg innenfor visse grenser. Det er Forbrukertilsynet som regulerer dette i Norge, og skal passe på at butikkene ikke forvirrer eller lurer oss forbrukere. I fjor fant de 14 butikker som brøt reglene under Black Week, og i år følger de markedet med argusøyne.

I de fleste tilfellene av slike kortvarige førpriser er det ikke snakk om mange hundre kroner du kan spare. Men noen ganger kan det være snakk om tusenlapper. Mange tusenlapper, faktisk.

For jo dyrere varene er, desto større blir de potensielle tilbudene. Ser vi for eksempel på møbelforretningen Møbelringen skryter de av ganske ville Black Week-tilbud. Opptil 50 prosent kan man spare, og det er på virkelig dyre produkter. Flere av sengene deres har veiledende priser på opp mot 100.000 kroner, opplyser de om på nettsidene sine. Deriblant sengen Wonderland Smaragd kontinentalseng 180x200.

Den finnes i en rekke varianter, nedsatt med hele 50 prosent. En spesifikk versjon koster eksempelvis 44.750 kroner, nedsatt fra 89.499 kroner.

Dette er sengen vi etterspurte prisinformasjon om.

«Et kupp!», vil nok mange tenke.

Et kjapt Google-søk senere tar oss imidlertid til produktsiden for den samme sengen hos Prisjakt, hvor prishistorikken forteller oss en annen historie.

Her fant vi at Wonderland Smaragd kontinentalseng 180x200 riktignok hadde kostet 89.499 kroner, akkurat som Møbelringen sier, men bare de to siste månedene. Før det har prisen stort sett vært på 44.449 kroner i år, bortsett fra en periode mellom februar til april.

Med andre ord – hvis du gikk inn i en Møbelringen-butikk i år er sjansen større for at du ville funnet en Wonderland Smaragd-seng til ukens «Black Week»-pris, og ikke det de selv omtaler som sengens veiledende pris.

– Det er ikke ulike senger, men varianter av senger fra samme serie, forklarer Åse Sivertsen, markedssjef for Møbelringen, da vi spør om prisgrafen på Prisjakt.

Prisene for Wonderland Smaragd varierer nemlig basert på hvor mange endringer og tilvalg du legger til – alt fra cirka 85.000 for den enkleste, og over 100.000 kroner for den dyreste.

Dermed selger Møbelringen i praksis 17 forskjellige varianter av Wonderland Smaragd, og dette skal ha gjort Prisjakt-oppføringen unøyaktig, ifølge Sivertsen:

– Prisjakt samler tilsynelatende alt som inkluderer “Smaragd Kontinental” i samme artikkel.

Samtidig bekrefter hun at prisen for sengeserien har vært den samme siden 20. september.

Men hva med før 20. september?

Møbelringen sendte oss Prisjaktgrafen tilbake med forklaringslinjer for å tydeliggjøre:

Før 2021 ser vi at prisen for en Smaragd Kontinentalseng hopper mellom cirka 40- og 60.000 kr. Så kommer vi til 2021, hvor prisen skyter i været i februar – merket «prisjustering».

– Serien Smaragd kontinental hadde prisjustering i februar, basert på endringer i råvarepriser. Etter det har serien hatt samme grunnpris hele tiden, med tilbud på utvalgte modeller i kampanjeperioder, frem til 20. september, forklarer Sivertsen.

I februar spratt altså prisen fra omtrent 60.000 kroner og opp til 89.000 kroner. Til tross for at dette skulle være veiledende pris resten av året, ser vi i prisgrafen at man har kunnet kjøpe en Smaragd Kontinentalseng for under 50.000 kroner fra april til 20. september i år.

Ifølge Sivertsen gjorde de flere endringer i september:

– Da skjedde to ting: vi prisjusterte alle modeller, basert på endringer i råvarepriser, og vi lagde nye og oppgraderte Smaragdsenger (der vi blant annet byttet sømmer på samtlige senger i Smaragd-serien). Da etablerte vi også nye varenumre på alle, slik at butikkene våre kunne selge ut de utgående modellene (med gammel sømtype) samtidig som vi faset inn nye senger med nye sømmer, forklarer Sivertsen.

Men er det lov?

Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

Ja, mest sannsynlig er det lov, selv om også Forbrukerrådet reagerte på utydeligheten i Prisjakt-bildene, Møbelringens nettside og tall som tross alt er noenlunde riktig.

– Slik det står nå er det forvirrende, og vi forventer at Møbelringen tar grep for å korrigere dette, uttaler Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

Mer generelt kan man si at praksisen med å oppjustere priser i forkant av Black Friday er lov såfremt du gjør det god tid i forveien, og her er Møbelringen greit innenfor.

EU sine krav til førpris krever nemlig at en må ha hatt den høye prisen minst fire uker i forkant av prisdumpingen. Iversen er litt strengere og mener vi bør legge på to uker ekstra.

– En tommelfingerregel er at varen må ha vært solgt til ordinær pris i seks uker før den kommer på salg.

Det som potensielt kan felle Møbelringen ifølge regelverket, er hvis prisen deres ikke er «reell» og ingen har kjøpt den til fullpris.

En reell pris er den prisen som salget er prisjustert ned fra. Denne skal også alltid være oppgitt for at markedsføringen skal være innen for loven. For å kunne stadfeste at det er snakk om en reell pris må man også ha solgt nok produkter til denne prisen for å kunne kalle det fullpris, forklarer Christoffer Bjørnum, seksjonssjef i tilsynsavdelingen, Forbrukertilsynet.

– For det første skal førprisen som markedsføres som hovedregel være den laveste prisen som tilbyderen har brukt i perioden før salget starter. Det beror på en konkret vurdering hvor lenge førprisen må være holdt for at den skal anses reell, men det avgjørende er at det er solgt tilstrekkelig mange produkter til den aktuelle førprisen. Hvis ikke vil markedsføringen lett være villedende og ulovlig.

Vi har forespurt Møbelringen om noen har kjøpt sengen i perioden mellom februar og april, samt etter 20.september - altså i de periodene den har ligget nærmere 90.000 kroner. Dette har vi dessverre ikke fått svar på.

Helt vanlig å sette opp prisene før Black Week

Det er altså ikke bare vanlig at butikkene setter opp prisene før store salgsperioder, men fullt og helt lovlig. Og ikke minst en bevisst strategi fra butikkenes side.

– Dette er en praksis som blir gjort for å gi inntrykk av at tilbudene er bedre enn de egentlig er. Ved å justere opp i god tid før Black Friday, vil denne oppjusteringen med påfølgende dumping være lov, skriver Iversen til Tek.

Og det finnes flere eksempler på slike prisjusteringer før Black Week og Black Friday.

Et eksempel er høytrykksspyleren AVA P80 som selges hos Komplett. Den kunne kjøpes for 4990 kroner i perioden 17. august – 3. oktober. Etter det ble den derimot oppjustert til 6990 kroner, før prisen ble dumpet til 4490 kroner i anledning Black Week. På denne måten kunne de skilte med 36 prosent prisavslag, fremfor 10 prosent hvis de hadde fortsatt med salgsprisen fra tidligere i høst.

– Veiledende pris på dette produktet er 6999 kroner. Tidligere i høst hadde Komplett kampanje der prisen ble satt ned i en periode til 4990 kroner, for så å vende tilbake til veiledende. Så nærmet vi oss Black Week og vi bestemte oss for å inkludere Ava P80 i salgsfesten, og tilbudsprisen ble satt ned til historisk lave 4490 kroner, uttaler kommunikasjonssjef i Komplett, Kristin Hovland.

– Når Black Week er over returnerer prisen på denne høytrykksspyler tilbake til veiledende pris på 6999 kroner. Komplett kjenner seg ikke igjen at det det hefter noe «uredelig» rundt prisingen av dette produktet.

Også Elkjøp har produkter ute med prisavslag som gir deg samme pris som for noen få måneder siden. Elkjøp oppgir at Moccamaster KB952 AO har en veiledende pris på 1990 kroner, selv om Prisguiden sin graf kan fortelle oss at kaffetrakteren kostet knappe 1600 kroner i september og oktober.

– I dette tilfellet med Moccamasteren, fulgte prisen markedet i oktober og ble satt ned igjen til Black Week, med en pris som er lik et tidligere kampanjeløp. Prisen på kaffemaskinen er lav i markedet per i dag, som er det vi må forholde oss til, og som også kommer tydelig frem hos Prisguiden, skriver Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge.

Et siste eksempel er Ellos sin krakk Jolly, som selges for 1019 kroner. Ellos oppgir at førpris på denne krakken er 1699 kroner, men disse tallene klarer vi ikke finne igjen noen steder. Ifølge Prisjakt har krakken aldri kostet mer enn 1499 kroner.

Da vi kontakter Ellos om tilfellet, sier de at Prisjakt tar feil:

– Tydelighet i kommunikasjon mot våre kunder er vår høyeste prioritet. Å øke prisene innfor kampanjer eller å bruke feilaktige sammenligningspriser er ikke vår arbeidsmåte. Krakken Jolly Grå har vært i vårt sortiment siden januar 2021 og har alltid kostet 1699 NOK. Krakken har i løpet av året vært med i flere kampanjer til en kampanjepris på 20 prosent. Under Black Week har vi senkt prisen til ytterligere 20 prosent, sier en talsperson til Ellos til Tek.no.

Denne prisen på 1699 kroner finner vi derimot ikke bevis for hos Prisjakt.

Dette sier loven I «Forbrukertilsynets veiledning om prismarkedsføring» vises det til en rekke punkter som butikker må forholde seg til når de markedsfører produktene sine. Veiledningen er utarbeidet med utgangspunkt i markedsføringsloven «– først og fremst §§ 6, 7 og 8. Videre inneholder § 10 viktige bestemmelser om prismerking.» Her finner vi en del interessante punkter, noen av disse har vi valgt å gjengi under: 2.2 Gjennomsnittsforbrukerens oppfatning Markedsføringen vurderes ut fra hvordan en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte den. Spørsmålet en må stille seg er om den aktuelle markedsføringen vil være egnet til å bli oppfattet på en villedende måte av gjennomsnittsforbrukeren. Den næringsdrivendes intensjoner med markedsføringen er ikke relevant. Vurderingstemaet er hvordan markedsføringen oppfattes av forbrukerne. 3.2.1 Reell førpris For å unngå at salgsmarkedsføring med henvisning til førpris blir villedende, må førprisen være reell. I vilkåret om at førprisen skal være reell ligger det både et krav om at det som hovedregel er den laveste førprisen som tilbyderen har brukt i perioden før salget som skal tas i betraktning og at varen må ha vært solgt til den oppgitte førprisen. Ved vurderingen av om førprisen er reell vil det legges vekt på om varen er solgt til førprisen. Som regel vil det være nødvendig å kunne dokumentere at den samme ytelsen har blitt solgt i et visst antall, for førprisen, i forretningene markedsføringstiltaket gjelder, i perioden like før salget. Hvilket antall som bør være solgt må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen vil variere etter hva slags ytelse det dreier seg om. Varens omsetning i perioden før salget må bl.a. ses i sammenheng med varens vanlige omsetningstakt. Som et utgangspunkt vil det normalt kreves færre salg av kostbare varer som selges relativt sjelden, enn masseproduserte varer med høy omsetningshyppighet, for å etablere en reell førpris. I vurderingen av om førprisen er reell må man se på omsetningen av varene til førpris i perioden umiddelbart før salgskampanjen starter. Det er tilstrekkelig dersom det har vært normal omsetning av varen til førprisen de siste ukene før salget starter. Etter tidligere praksis la man til grunn seks uker som et utgangspunkt, men Markedsrådet har uttalt seg kritisk om dette og bl.a. understreket at en lengre periode med relativt lav, men jevn omsetning, kan oppfylle kravene. Forbrukertilsynet legger til grunn at også en kortere periode med høy omsetning, etter en konkret vurdering, kan oppfylle kravet. Ved vurderingen av om en konkret førpris er reell, følger det av Markedsrådets vedtak i sak MR-2017-1190 (XXL) at det som utgangspunkt kan sees bort ifra omsetning til medlemmer av kundeklubber eller omsetning som er utslag av såkalt «individuell kundebehandling». Dersom førprisen har variert mellom butikker i samme kjede, har Markedsrådet tidligere godtatt at den laveste prisen som varen er solgt for i perioden før salget brukes som førpris i annonsen. På den måten unngår man at forbrukerne får et villedende inntrykk av størrelsen på prisfordelen i enkeltbutikker. Dersom det kan dokumenteres at det i kjedens forretninger – innenfor det markedsområdet markedsføringen gjelder – er benyttet et enhetlig prisnivå, har Markedsrådet ikke krevd at alle forretninger kan vise faktiske salg i perioden. For landsomfattende kjeder som opererer med enhetlige priser har førprisene blitt ansett som reelle dersom det samlet sett har skjedd en viss omsetning i kjedens forretninger før salget. 3.2.1.1 Nye EU-krav til førpris EU vedtok den 27. november 2019 moderniseringsdirektivet (EU 2019/2161) hvor det blant annet er vedtatt en ny bestemmelse i artikkel 6a i Prisindikasjonsdirektivet (Directive 98/6/EC). Bestemmelsen vil trolig bli implementert i norsk rett i prisopplysningsforskriften. Bestemmelsen lyder som følger: Enhver meddelelse om prisnedsættelse skal angive den pris, som den erhvervsdrivende tidligere har anvendt i en bestemt periode forud for prisnedsættelsen. Den tidligere pris er den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt i løbet af en periode, der ikke er kortere end 30 dage, før prisnedsættelsen. Medlemsstaterne kan fastsætte andre regler for varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt. Hvis produktet har været på markedet i mindre end 30 dage, kan medlemsstaterne også fastsætte en kortere periode end den, der er angivet i stk. 2. Medlemsstaterne kan bestemme, at når prisnedsættelsen øges progressivt, er den tidligere pris prisen uden prisnedsættelse før den første prisnedsættelse. Bestemmelsen slår fast at det skal oppgis en førpris ved enhver markedsføring av prisreduksjon og at førprisen som oppgis skal være den laveste prisen som er anvendt i perioden før salget startet. Denne førprisperioden kan (med enkelte unntak) ikke være kortere enn én måned. Mer +