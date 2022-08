Snapchat+ kommer til Norge

Skal ta betalt for nye funksjoner i appen.

Vegar Jansen

Den nye abonnementstjenesten Snapchat+ er på vei til Norge, kort tid etter den ble lansert i USA tidligere i sommer.

Ifølge selskapet gir Snapchat+ abonnementer tilgang til «en samling eksklusive og eksperimentelle funksjoner». Prisen i Norge vil være 49 kroner i måneden eller 489 kroner i året.

Låser opp nye funksjoner i appen

Av funksjonalitet som er inkludert nevnes «#1 BFF» – muligheten til å feste en person i vennelisten som en aller bestevenn eller «best friends forever».

En annen funksjon som kan være interessant er en indikator som sier noe om hvor mange som kikker på din «Story» på nytt. Det avsløres på den annen side ikke hvem som ser den flere ganger.

Snapchat+-abonnementer vil også ha tilgang på flere Snapchat-ikoner, og din profil vil få et Snapchat+-merke. Alt dette har vi for øvrig nevnt tidligere i sommer – det nye er altså at tjenesten nå også blir tilgjengelig for norske brukere.

Ifølge Snapchat er også flere eksklusive funksjoner på vei.

Følger en trend

Snapchat er ikke den første som er på ballen med betalte tilleggstjenester. Meldingstjenesten Telegram slapp sitt «Premium»-abonnement midtveis i juni – rett før Snapchat+ offisielt kom på banen.

Telegram Premium inkluderer blant annet raskere nedlastinger, gjør det mulig å laste opp større filer og lar brukerne få ha dobbelt så mange av slikt som chatter, kanaler eller grupper.

Vi må også nevne at Twitters «Blue»-nivå, som kom allerede i fjor, der brukeren for eksempel kan angre på tweeter innenfor en viss tidsperiode.

