Elektrisk pickup klar for Norge

Maxus mener eT90 treffer et nytt segment i markedet.

Maxus eT90 blir trolig den første el-pickupen vi ser på norske veier.

Mens Ford F-150 Lightning tar det amerikanske markedet som en elektrisk storm – ja, det måtte selvfølgelig en pickup til «over there» – har elektriske pickuper glimret fullstendig med sitt fravær her på berget.

I det hele tatt har slike vært en mangelvare på det europeiske markedet.

Men under friluftsmessen på Lillestrøm nå i våres kunne vi ta en kikk på den kinesiske el-pickupen Maxus eT90, som nå åpner for forhåndssalg.

Maxus Norge opplyser nå om at bilen skal være leveringsklar i løpet av året. I så fall blir det den første elektriske pickupen som får rulle rundt på norske veier.

Vi får også vite at pickupen vil få en introduksjonspris på 550.000 kroner, og at den i første omgang kun vil selges som en 5-seter.

Samtidig får vi også lovnader fra Maxus om at de skal se på mulighetene for å gjøre lokale tilpasninger til 2-seters varianter – dette for å kunne sikre el-varebilfordeler for firmakunder.

1000 kg nyttelast

Maxus eT90 skal kunne ta opptil 1000 kilogram nyttelast. I tillegg vil den kunne leveres med hengerfeste, men enn så lenge er det ingen opplysninger om maksimal hengervekt.

Batterikapasiteten er på 88,5 kilowattimer og rekkevidden er oppgitt til 330 kilometer (WLTP kombinert). Merk at dette er med tung last, ettersom kjøretøyet er typegodkjent som en N1 varebil.

Den skal for øvrig komme med batterivarmer som standard.

Motoren er listet til å ha 204 elektriske hester eller ytelse på 150 kW. Dette skal generere et dreiemoment på 310 Nm.

Ellers er det greit å få med seg de strategiske målene på 5,37 meter i lengden, 1,9 meter i bredden og 1,80 meter i høyden. Akselavstanden er på 3,15 meter.

Skjerm og skinn

Om det innvendige får vi vite at Maxus eT90 har «et moderne interiør med en fullspekket utstyrsliste».

Produsenten lister i hvert fall en 10,3-tommers berøringsskjerm, setejusteringsmuligheter for sjåfør frontpassasjer, skinnseter og toveis justerbart skinnratt. Apple CarPlay har den visst også.

Innen sikkerhet er det snakk om elektronisk stabilitetskontroll, ryggekamera, parkeringssensor og Hill Descent Control.

Venter biler i november

I Norge er fossildrevne pickuper med fem seter tungt avgiftsbelagte.

– Ettersom elektriske biler unngås engangsavgiften, vil Maxus eT90 ha en pris for 5-seter omtrent tilsvarende en 2-seters fossildreven pickup, opplyser salgssjef i Maxus Norge, Bernhard Jahnsen.

Han har derfor store forventninger til mottagelsen av eT90 når de første bilene etter planen skal komme til Norge i november måned.

– Vi treffer et helt nytt segment hvor bilen fungerer vel så bra som en livsstils-bil/familiebil som den treffer næringsmarkedet, mener Jahnsen.

