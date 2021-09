Nytt materiale kan gi en tynnere og langt bedre bretteskjerm

Brettemobiler har vært med oss i noen år nå, og de begynner faktisk å bli ganske bra. Men vi har noen klare ankepunkter mot dem også: De er klumpete, de er dyre og skjermen har en bulk midt på.

Ikke alle bryr seg like mye om disse punktene, men gjengen på laboratoriene i LG Chem har i hvert fall tenkt at det noe kan gjøres med det relativt åpenbare søkket i skjermen. Derfor skal de nå ha utviklet et helt nytt brettbart skjermmateriale, som ifølge selskapet er «hardt som glass» men også fleksibelt som plast.

De kaller produktet for «Real Folding Window». Dette skal sørge for god beskyttelse av skjermen, samtidig som den brettbare delen skal være «betydelig forbedret» sammenlignet med eksisterende løsninger.

Skal tåle over 200.000 brett

LG Chems Real Folding Window skal bestå av et nytt materiale som legges på begge sider av en tynn PET-film – altså en type plast. Dette belegget sørger for å styrke denne plastfilmen til et nivå som ifølge LG Chem selv hevder tilsvarer herdet glass, samtidig som produktet blir tynnere enn slike løsninger.

Real Folding Window har også fordelen av at det ikke kan slå sprekker, som gjerne kan skje med nettopp herdet glass som får en saftig trøkk.

LG Chem trekker også fram at deres nye materiale er konkurransedyktig når det gjelder pris, spesielt med tanke på at det er lagd for å både være fleksibelt og holdbart. Det skal visstnok kunne brettes over 200.000 ganger uten å svekkes. I tillegg kan materialet bøyes begge veier, mens eksisterende løsninger visstnok gjerne er optimalisert for å brettes i en spesiell retning.

I tillegg hevder de altså at selve bulken – stedet der skjermen brettes – tar seg langt bedre ut enn på dagens brettemobiler.

Dessverre kommer ikke produktet på markedet sånn over natten, men selskapet ser for seg at Real Folding Window bør kunne brukes av forskjellige produsenter fra 2023.

Gjengen i LG Chem skal også forske på muligheten for å helt fjerne PET-filmen i midten for å få et enda tynnere «vindu». Dette kan det da bli enda enklere å få på plass i slikt som brettbare mobiler og enheter med «rulleskjermer».

