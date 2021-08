Detaljene om det nye VR-hodesettet til PS5 skal ha blitt lekket

Vil blant annet kunne spore øynene dine.

Sony

Vilde M. Horvei 5 Aug 2021 10:04

For få dager siden avholdt Sony et lukket møte med sine utviklere for å informere om de siste oppdateringene planlagt for det kommende VR-hodesettet til Playstation 5. Disse nyhetene skal nå ha lekket.

Det nye VR-hodesettet vil være en direkte etterfølger til deres første PSVR, som ble lansert tilbake i 2016. Det har også tidligere blitt hintet om at de arbeidet med et nytt headset og flere av disse ryktene har nå tilsynelatende blitt bekreftet.

Ifølge YouTube-kanalen PSVR Without Parole vil PSVR2, eller NGVR (New Generation Virtual Reality) ha OLED-skjerm med 2000 x 2042 oppløsning per øye, samlet 4000 x 2042 piksler. Det er betydelig flere piksler enn den eksisterende PSVR, som har 960 x 1080 piksler per øye, samlet 1920 x 1080.

Synsfeltets rekkevidde vil strekke seg 110 grader, hvilket er 10 grader bredere enn den tidligere utgaven av PSVR, ifølge PSVR Without Parole. Gamespot skriver også at de har fått bekreftet at utviklermøtet fant sted.

Ifølge flere kilder, blant annet The Verge, vil det nye hodesettet også kunne spore øynene dine og på den måten kunne tegne opp bilder der du faktisk ser. Det reduserer belastningen på maskinvaren og bør kunne sørge for glattere bilder og mindre behov for å dra ned oppløsningen når det skjer mye.

Sony

Oppdatering av kontroller

Tidligere i år ble det også klart at VR-kontrollene vil oppdateres. Selve designet er helt ulikt de tidligere PlayStation Move-kontrollerne, og vil nå se mer ut som VR-kontrollere med sin sirkulære form.

Oppdateringene inkluderer også adaptive triggere lik Dual Shock-kontrollerne til PS4, haptisk feedback, berøringsfølsomme knapper og evnen til avlese hvor langt unna fingrene dine faktisk er.

Større fokus på AAA-spill i VR

Det meldes også om at Sony ønsker flere storspill for VR, med det mål at alle store utgivelser skal kunne tilbys i VR . Fra før finnes Hitman 3 og Resident Evil 7 med «valgfrie» VR-versjoner, men de færreste spill tilbyr stort annet enn det man beskriver som en «virtuell opplevelse» fremfor ren spillopplevelse.

Dessverre er det ingen nyheter om når det nye headsettet er planlagt lansert, utover indikasjoner fra tidligere i år om at de vil være her rundt jul i 2022.