Derfor øker Tesla prisen på Model Y

Ble 10.000 kroner dyrere over natta.

Stadig dyrere: Nå koster en Y 10.000 kroner mer, men så slipper du å fundere på om du egentlig trengte det hengerfestet.

Teslas priser kan tidvis variere ganske mye over kort tid, ettersom valutakurser endrer eller tilbehør legges til eller fjernes på bilene. En observant leser kontaktet oss etter å ha lagt merke til at Model Y-prisene over natten har steget med 10.000.

Det betyr at en Model Y Long Range har gått opp fra 549.990 kroner til 559.990 kroner. Også Performance-modellen har økt i pris, og koster nå knappe 600.000 kroner.

Tek kjenner til at årsaken til prishoppet er at hengerfestet nå har blitt standard. Tillleggsmontering av hengerfeste har vært tilgjengelig tidligere, for de samme 10.000 kronene som prisen nå har gått opp.

Hyppige prisendringer

Tidligere har Teslas modellutvalg gjort forholdsvis store hopp basert på andre egenskaper så som Autopilot-tilbehøret, ulike batterityper og tillegg av ting som varmepumper og automatisk åpning og lukking av bakluker.

At kronekursen også har variert ganske kraftig de siste årene har også påvirket Tesla-prisene ettersom de har blitt justert for valutakurser.

Til sist har vi også de rene prisøkningene med mindre konkrete forklaringer.

Prisene har svinget såpass mye og ofte at vi flere ganger har omtalt det. I mars i år steg også prisene flere ganger på få dager.

Merverdiavgift fra nyttår

Fra 2023 endres måten elbiler selges på i Norge. Da avgiftslegges hele beløpet, men merverdiavgiften kompenseres inntil en bilpris på 500.000 kroner. I praksis betyr det at kronene over 500.000 avgiftslegges med 25% merverdiavgift.

For en Model Y levert til neste år utgjør altså prisøkningen 12.500 kroner med avgifter oppå. Sagt på en annen måte; Long Range-utgaven skulle kostet 562.488 kroner med MVA lagt til gårsdagens pris på knappe 550 tusenlapper. Med hengerfestet som «obligatorisk» tilbehør ender bilen pris til omtrent 575.000 kroner.

Tilsvarende regnestykke for andre påkostede elbiler finner du i denne saken.