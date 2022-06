Ble saksøkt for å selge kopier av kjente NFT-aper

Bored Ape Yacht Club

Skaperne av de kjente Bored Ape Yacht Club-apekattene, Yuga Labs, har saksøkt konseptkunstneren Ryder Ripps for å ha solgt kopier av deres NFT-aper.

I søksmålet står det at BAYC anklager Ripps for å forsøke å skade BAYC med en «kalkulerende og forsettlig» plan, gjennom å promotere egne kopier.

Ripps’ NFT-serie, kalt «RR/BAYC», anvender BAYC-bilder, men knytter dem opp mot et annet kryptotoken – altså en annen identifikator – og selger dem for rundt 200 dollar per NFT. Hvilket er en vesentlig mer overkommelig pris for mange, enn de svimlende summene BAYC selges for. Sistnevnte kunne for en stund tilbake skilte med at deres billigste NFT ble solgt for 217.000 dollar (over to millioner norske kroner med dagens valuta).

– Ikke «monkey business»

Yuga Labs mener Ripps bevisst har utnyttet at forbrukere kan komme til å bli forvirret og tro at de offisielle BAYC-NFTene på noe vis er tilknyttet RR/BAYC NFT-ene. For eksempel gjennom sponsing.

De anklager Ripps for falsk reklame og varemerkebrudd, blant flere lovbrudd, og ber følgelig om økonomisk erstatning. I tillegg ber de om en rettskjennelse som forhindrer Ripps i å videre krenke deres arbeid, blant annet ved forby kunstneren å bruke det de mener er «forvirrende like» domenenavn, slik som «apemarket.com».

– Dette er ikke bare «monkey business» (dette er ikke bare apevirksomhet), uttaler Yuga Labs angivelig i søksmålet.

I en Twitter-melding som kommenterer søksmålet uttaler Ripps at selve prosjektet er blitt grovt miskarakterisert, og at kjøpere skal ha blitt eksplisitt informert om at de ikke kjøpte en offisiell BAYC-ape.

RR/BAYC er «appropriasjonskunst»

Ifølge Ripps er Yuga Labs beskrivelse av arbeidet hans en miskarakterisering, og at han bruker appropriasjon og satire for å protestere og lære folk om BAYC og NFTer, skriver han på RR/BAYCs nettside.

Appropriasjonskunst er en kunstform hvor kunstner bevisst låner eller kopierer ideer, motiver, teknikker eller lignende, på en måte som gjør det tydelig at innholdet er hentet fra en annen, ekstern kilde.

– Gjennom prosessen med å «re-minting» blir de originale BAYC-bildene rekontekstualisert, skriver han på nettsiden, og uttaler videre at han gjennom sine undersøkelser oppdager sannheter om NFT-enes opprinnelse og betydninger.

Videre skriver han at han har gjort undersøkelser rundt BAYC og Yuga Labs, og mener å ha funnet det han omtaler som «omfattende forbindelser mellom BAYC og undergravende nazi-trollkultur på internett».

Ikke første gang Ripps «approprierer»

Det er derimot ikke første gang Ripps har kopiert andres verk, iføgle ham selv som en måte å kommentere det på. Også CryptoPunks har blitt kopiert, og sett at kopier av deres design bli solgt som NFTer av Ripps.

Ei heller er det første gang vi har omtalt kopiering av NFT-apekatter generelt. Også andre har laget egne kopier av andres NFT-aper, om enn speilvendte versjoner, og solgt dem videre som egne. Også disse uttalte den gang at prosjektet handlet om å kommentere det økonomiske bedrageriet knyttet til NFT-apene.