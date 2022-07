Slipper ny telefon med gigantkamera

Xiaomi har lansert 12S-serien.

Xiaomi 12S Ultra blir en kameraversting, med antakelig den største kamerasensoren i noen mobiltelefon for øyeblikket.

Finn Jarle Kvalheim 4 min lesetid

Xiaomi har lansert sin nye 12S-serie, og øverst i den troner en skikkelig kameraslugger. 12S Ultra skal ha en 1 tomme stor bildebrikke, som burde love meget godt for kameraegenskapene.

Jo større bildebrikken er, jo mer lys er den i stand til å samle. Det betyr også at optikken blir større, som kan bety rom for enda bedre egenskaper også der.

Selskapet har foreløpig kun lansert disse telefonene i Kina, men det er tradisjon for å starte der, før produktene bringes videre til resten av verden og Norge så fort en internasjonal utgave av programvaren som kjører på dem er klar.

OBS! I tabellen under oppgis størrelse på kamerasensor og pikselstørrelse. Vær obs på at sensorer med veldig mange piksler naturlig vil ha mindre pikselstørrelse, men ofte kombinerer flere piksler for å ta bilder i dårlig lys.

- - - Xiaomi 12S Ultra Dual SIM 8GB RAM 256GB Xiaomi 12S Pro 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB Xiaomi 12S 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB Samsung Galaxy S22 Ultra 5G S908B Dual Sim 8GB RAM 128GB Apple iPhone 13 Pro Max 128GB annonse Pris - - - 11 980,- 10 649,- Skjermstørrelse (tommer) 6,73 6,73 6,28" 6,8 6,7 Oppløsning (piksler/standard) 3200 x 1440 3200 x 1440 2400 x 1080 3080 x 1440 / QHD 2778 x 1284 Type AMOLED LTPO2 AMOLED LTPO AMOLED Dynamic AMOLED, LTPO2 AMOLED - - - - - Dimensjoner (cm) 16,32 x 7,5 x 0,91 16,36 x 7,46 x 0,82 15,27 x 6,99 x 0,87 16,33 x 7,79 x 0,89 16,08 x 7,81 x 0,77 Vekt (gram) 225 203 179 227 240 Materialer Glass, aluminium Glass, aluminium Glass, aluminium Victus+ / Armor aluminium Stål, herdet glass Vanntetting IP68 - - IP68 IP68 - - - - - Prosessor Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Exynos 2200 Apple A15 Bionic RAM (GB) 8 eller 12 8 eller 12 8 eller 12 8 eller 12 6 Lagring (GB) 128, 256 eller 512 128, 256 eller 512 128, 256 eller 512 128 / 256 / 512 / 1024 128 / 256 / 512 / 1024 Batteri (mAh) 4860 4600 4500 5000 4352 Lading (W) 67W 120W 67W 45, lader medfølger ikke 27W, lader medfølger ikke Trådløs lading (W) 50W proprietær, 15W Qi 50W proprietær, 15W Qi 50W proprietær, 15W Qi 15W Qi 15W Magsafe / 7,5W Qi - - - - - Hovedkamera 50,3 MP, f/1.9, PDAF, Laser, OIS 50 MP, f/1,9, PDAF, OIS 50 MP, f/1,9, PDAF, OIS 108 MP, f/1.8, OIS, TOF 12 MP, f/1,5, PDAF, Sensor shift OIS, lidar Størrelse sensor/pixel 1" / 1,6 µm 1/1,28" / 1,22 µm 1/1,28" / 1,22 µm 1/1.33" / 0.8µm 1/1.65" / 1.9µm Zoom 48 MP, f/2.2, PDAF, OIS, 5X 50 MP, f/1.9, PDAF, 2X 5 MP, f/2.4 ff 10 MP, f/4,9, OIS, 10X 12 MP, f/2.8, PDAF, OIS, 3X Ultravidvinkel 48 MP, f/2.2, PDAF 50 MP, f/2.2 ff 13 MP, f/2.4 ff 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/1.8, PDAF Annet Kamera i samarbeid med Leica Kamera i samarbeid med Leica Kamera i samarbeid med Leica Ekstra 3X zoom-kamera Pro Max-modellen har større skjerm og batteri

Svært synlig kamera

Det er godt synlig på baksiden av 12S Ultra at det er kameraet Xiaomi fokuserer på her. En enorm kamerahump utformet som én samlet linse sprer seg utover nesten hele øvre del av baksiden av telefonen og har i seg kikkhullene til både hovedkamera, ultravidvinkel og et zoomkamera med fem ganger forstørrelse.

12S Ultra er ikke første gang en telefon som skryter av tommestor bildebrikke. Det samme ble påstått om Sonys Xperia Pro-I som ble lansert i fjor, siden kameraet i den deler en variant av bildebrikke som også er å finne i deres heftigste kompaktkamera. Men der var det likevel snakk om å bare bruke en del av brikkens overflate, slik at brukeren i praksis ikke fikk dra nytte av hele den oppgitte tommen.

Om det er liknende «PR-lurium» ute og går med denne Xiaomien vil vise seg, men selve bildebrikken er lansert en ukes tid i forveien, og oppgis altså til å være én hel tomme stor.

Slik ser 12S Pro ut. Designet har langt mer til felles med dagens Xiaomi 12.

Skal gi gode filmresultater

Det er støtte for Dolby Vision under filming. Det betyr HDR-kvalitet på opptakene, med vesentlig bedre bilde når telefonen må prøve å fange både mørke og lyse områder. Det er litt som når hovedpersonene i Stranger Things lyser en lommelykt ut av en ellers mørk skjerm og faktisk blender deg. Det skal en god skjerm til for å gi den effekten, og også et godt kamera.

Dette skal være den første Android-telefonen med støtte for denne typen videofangst så langt, mens Apples iPhoner har hatt Dolby Vision-støtte i to generasjoner siden iPhone 12.

Mer ordinære småbrødre

Xiaomi 12S Ultra slippes sammen med de litt enklere modellene 12S og 12S Pro. Der er det i hovedsak tre ting som er «nedgradert»; kamera, skjerm og vanntetthet.

Det er bare 12S Ultra som er tett, mens de to mindre utgavene ikke har noen sertifisering for dette.

Både 12S og 12S Pro har en vesentlig mindre, men slett ikke liten, kamerabrikke. Deres 1/1,28" brikke er på størrelse med kamerabrikkene i en del andre toppmodeller. Så det er sannsynligvis langt fra dårlige kamera som bor i dem - bare mer «ordinære» sammenliknet med den voldsomme brikken i Ultra-modellen.

Designmessig bærer de to telefonene sterkt preg av å være enklere, og har en design på kamerahumpen som er langt mer lik Xiaomi 12-modellene vi allerede kjenner her i Europa.

Forskjellige skjermer

Til slutt er det skjermen som utgjør forskjellen på de to minste variantene. 12S Pro har en 6,73 tommer stor AMOLED-skjerm av den litt strømgjerrige LTPO-typen. Det er for øvrig den samme skjermstørrelsen som i Ultra-modellen, men Ultraen har enda litt nyere teknologi i form av LTPO2 - i praksis bruker den enda litt mindre strøm for samme lysstyrke som de to andre mobilskjermene.

Den vanlige 12S-modellen har «bare» 6,28 tommer stor, vanlig AMOLED-skjerm. Men alle tre mobilene støtter HDR-video og oppdateres så lynraskt (120 Hz) at de bør være behagelige både å bruke lenge og å game på.

Forøvrig er det kun Pro og Ultra som klarer de aller høyeste lysstyrkene på 1500 nits, mens minste 12S må klare seg med 1100 nits på absolutt maks. Det betyr at de to dyreste modellene både vil være best på krevende filmtitting, og være mest leselige i sola. Men 1100 nits pleier ellers å være helt tilstrekkelig.

Her er Samsungs Galaxy S22 Ultra antakelig den mest lyssterke mobilen som er på markedet, med sine 1750 maksimale nits.

Til Kina nå, til Europa - ukjent

De kinesiske mobilprodusentene, deriblant OnePlus, Xiaomi, Motorola og flere, har en tendens til å følge samme metode. Først slippes telefonene med kinesisk programvare og stor lansering i Kina, før de får vestlig tilpasset programvare der blant annet Google Play-tjenestene legges til etter hvert. Når det er gjort slippes de globalt, eller i markedene utenfor Kina der det satses.

Norge har de siste par årene vært et satsingsområde for Xiaomi, så det er nok trygt å anta at Xiaomi 12S-modellene kommer hit. Men akkurat når det skjer er mer ukjent.

I Kina vil 12S og 12S Pro være tilgjengelige fra 7. juli, mens 12S Ultra skal være tilgjengelig 9. juli. Vi må nok vente en del lenger.

Typisk kan det være stor prisforskjell på kinesiske produkter i og utenfor Kina, så det er vanskelig å gjette hva telefonene vil koste her basert på deres hjemlige priser. Utgangspunktet er likevel at 12S koster 4000 renminbi (yuan), som tilsvarer 6000 kroner, mens Ultra-modellen starter på 6000 renminbi, som tilsvarer 9000 kroner.

Spesifikasjonsmessig hører Ultra-modellen mest hjemme sammen med produkter som i dag ligger mellom 10.000 og 12.000 kroner.