Hyundai Ioniq 6 får over 600 kilometer rekkevidde

De fleste detaljene er nå offisielle.

Hyundais Ioniq 6 er en 4,86 meter lang sedan som plasserer seg omtrent midt mellom Tesla Model 3 og Model S i størrelse. En av funksjonene er at du kan bruke bilens ladeport til å forsyne andre enheter med strøm.

Designet ble vist frem for et par uker siden, men nå er Hyundai klare med en del flere detaljer om sin kommende el-sedan Ioniq 6.

Slår Tesla - såvidt

Kanskje viktigst av alt: Batterikapasiteten blir på inntil 77,4 kilowattimer, noe som skal gi en rekkevidde i den mest utholdende (les: bakhjulsdrevne) versjonen på inntil 610 kilometer etter WLTP. Dette er riktignok fortsatt bare et estimat, men om vi skal ta tidligere lanseringer til grunn, så blir nok tallet minst 610 kilometer når bilen er ferdig typegodkjent.

Det er oppe og nikker mot Tesla Model 3-versjonen med mest rekkevidde, som har estimert 626 kilometer etter WLTP (med 18-tommers felger. Med 19-tommerne er rekkevidden 602 kilometer), men en vesentlig forskjell er at Teslas rekkevidde er for en bil med firehjulsdrift. Det er altså ikke Hyundais. BMW i4, som er en annen aktuell konkurrent, klarer på sin side 590 kilometer i eDrive 40-versjonen, også den uten firehjulsdrift.

At nettopp 77,4 kWh ble batterikapasiteten er ikke overraskende siden det også er batteripakken som sitter i den nye versjonen av Ioniq 5 og søsterkonsernet Kias EV6.

Les også Kia med stort prishopp på EV6: - Forventer at de aller fleste vil følge etter

Ioniq 6 har en dragkoeffisient på bare 0,21, som er helt ned mot de mest aerodynamiske bilene på markedet, som Mercedes-Benz EQS og Tesla Model S.

Også en mindre pakke

Hyundai lanserer imidlertid også en versjon med en mindre batteripakke på 53 kilowattimer.

Rekkevidde for denne er foreløpig ikke oppgitt, men Hyundai frister med et forbruk etter WLTP på under 14 kWh/100 km i versjonen med minste batteri, 18-tommers felger og bakhjulsdrift. Det burde bety minst 400 kilometers rekkevidde, kanskje helt opp mot 450. (WLTP-forbrukstallene inkluderer ladetap, og kan således ikke brukes til å regne ut rekkevidden direkte).

Bilen kan altså fåes med både stort og lite batteri, og med firehjulsdrift og bakhjulsdrift. Den kraftigste versjonen får 325 hestekrefter, 605 Nm dreiemoment og 0–100 km/t på 5,1 sekunder.

Hyundai Norge har tidligere ikke tatt inn den minste batteripakken på Ioniq 5, og kun solgt bilen med tilnærmet alt utstyr. PR- og produktsjef Øyvind Knudsen sier til Tek at batteri- og utstyrsnivåer foreløpig ikke er avklart for Ioniq 6, men at «det er naturlig for oss å følge vår enkle og oversiktlige modellstrategi også på Ioniq 6».

Dørene i Ioniq 6 er helt knappeløse, og har et gjennomsiktig materiale som gir gode arbeidsforhold for stemningslysene i kabinen. Vindusheiser og liknende er flyttet inn i midtkonsollen, og Hyundais motto er at alt som har med sikkerhet å gjøre skal være enkelt tilgjengelig gjennom fysiske knapper - et motto vi kan støtte.

Lader svært raskt

Akkurat som Ioniq 5 har Ioniq 6 såkalt 800 volts-arkitektur, som skal gi svært rask lading på kompatible ladere. 10–80 prosent skal kunne gå unna på 18 minutter. Hyundai oppgir ikke maks ladeeffekt, men for Ioniq 5 har denne vist seg å ligge opp mot 240 kilowatt. Kombinasjonen av lang rekkevidde og lynrask lading bør gi en bil som tilbringer veldig lite tid på ladestasjoner sammenliknet med de fleste andre biler.

Ioniq 6 har også støtte for V2L, som betyr at den kan levere strøm til andre apparater og eventuelt biler, enten fra en stikkontakt under baksetet eller direkte fra ladeporten gjennom et adapter.

Bilen har ellers en lengde på snaue 4,86 meter, og plasserer seg dermed omtrent midt mellom Tesla Model 3 og Model S. «Relaxation Comfort»-setene vi så i Ioniq 5, og som kan legges ned til en nærmest liggende posisjon, er tilbake i Ioniq 6, og Hyundai sier setene er 30 prosent tynnere enn tradisjonelle bilseter for å skape mest mulig plass i kabinen.

Akkurat plassen i kabinen var noe vi omtalte i positive ordelag da vi så Ioniq 6 i mai. Spesielt i baksetet er det rikelig med beinplass, og faktisk også nok plass i høyden til at jeg, med mine 183 centimeter, kan sitte med rak rygg. Bagasjeromsvolumet er imidlertid fortsatt ikke Hyundai klare med, men vi vet i alle fall at bilen vil ha en liten frunk i tillegg til rommet bak.

Hengervekt er ikke klart, men Knudsen sier bilen «etter alle solemerker» vil få mulighet til å trekke henger, og også være svært konkurransedyktig på det feltet.

God beinplass bak i Ioniq 6, godt hjulpet av et helt flatt gulv. Her Teks 183 centimeter høye journalist.

De første kommer sannsynligvis før nyttår

Bak rattet har du en 12-tommers infotainmentskjerm og et 12-tommers instrumentpanel foran deg, og både Apple CarPlay og Android Auto er støttet.

Lydsystemet er det Bose som leverer, med totalt åtte høyttalere inkludert subwoofer. Cockpiten skal være designet med «wingletene» på fly-vinger i mente, hvor Hyundai har integrert skjermene som viser bildene fra sidekameraene bilen har i stedet for speil. Om du savner motorlyd mens du kjører har Hyundai også lagt inn muligheten for kunstig motorlyd, slik vi også kjenner fra en del andre elbiler.

Slik så det ut da vi fikk se en tidlig versjon av bilen i London i mai.

Ellers har Ioniq 6 mulighet for det aller meste Hyundai har å by på av assistanse- og sikkerhetsteknologier, inkludert såkalt «evasive steering assist», hvor bilen tar over og svinger unna i potensielt farlige situasjoner. Bilen kan også hjelpe deg med å parkere via den innebygde parkeringsassistenten - som også kan fjernstyres med bilens nøkkel.

Produksjonsstart for Ioniq 6 er satt til høsten 2022, mens de første kundeleveransene skal skje på denne siden av nyttår. Det største volumet vil imidlertid komme i 2023. Prisen er foreløpig ikke kjent, men vi kan vel anta at det ikke blir veldig langt unna prispunktet til Ioniq 5, som starter på ganske nøyaktig halvmillionen i dag - i alle fall med største batteripakke.

PS: Hyundai varsler for øvrig også nok en nyhet på fredag denne uken. Da skal det handle om den første helelektriske modellen fra Hyundais ytelsesfokuserte N-merkevare.

RETTELSE: I første versjon av denne saken het det at Ioniq 6 får mer rekkevidde enn Tesla Model 3. Det stemmer ikke. Med 18-tommers felger har Tesla Model 3 Long Range 626 kilometer rekkevidde etter WLTP. Feilen ble rettet 14. juli klokken 11.46.

Les også BMW gjør varme i setene til abonnementstjeneste