Musk om 2023: «En massiv bølge med nye produkter»

Før helgen holdt Tesla-sjef Elon Musk et arrangement i Austin, Texas, i forbindelse med åpningen av en ny «Gigafactory» – og Musk hadde flere interessante nyheter å melde om.

Først og fremst viste han frem en ny versjon av Cybertruck, pickup-trucken Tesla har jobbet med en stund. Den ble først vist frem i 2019, med lovet produksjonsstart 2022. Senere ble dette utsatt til 2023, og denne tidshorisonten ble på scenen i Texas bekreftet av Musk.

Under kan du se Teslas egen video fra arrangementet:

Musk sa at de med den nye gigafabrikken endelig kunne lette på presset på de like enorme fabrikkene i California, og at dette «gjør at Tesla virkelig går inn i en ny æra».

Bilen har blant annet fått en gigantisk vindusvisker i front, de futuristiske speilene som før kun var digitale kamera har blitt byttet ut med tradisjonelle, foldbare speil og dørhåndtakene har blitt skjult bedre inn i bilens karosseri.

Handlet også om nye Roadster og en taxi

Nye Roadster.

I tillegg til den oppdaterte Cybertruck hadde Tesla også to andre biler å snakke om, i form av den nye Roadster (Teslas sportsbil, og også den første bilmodellen selskapet noensinne laget) og en futuristisk taxi. Sistnevnte ble bare hintet om, men Musk beskrev den som «svært futuristisk».

Roadster-oppdateringen ble brakt opp i forbindelse med entréen Musk gjorde til arrangementet, der han kom kjørende inn i den aller første produksjonsbilen (en Roadster) selskapet produserte. Han kunne bekrefte at produksjonen av nye Roadster vil starte i 2023, samtidig som Cybertruck og Teslas Semi-trekkvogn.

– Produksjonen av Cybertruck kommer neste år. Vi skal i produksjon med Roadster og Semi. Alt det kommer. Dette året handler om å skalere opp, og neste år kommer det til å bli en massiv bølge med nye produkter, sa Musk.

Tesla-sjefen møtte opp i pilotbriller og cowboyhatt, i anledning Texas-åpningen.

Fabrikken som skal produsere de to nye bilene er den fjerde fabrikken Tesla har opprettet i USA, og deres sjette globalt. Utenfor USA har de en fabrikk i Shanghai i Kina og en i Berlin i Tyskland. Ikke alle fabrikkene produserer biler; noen er hel- eller halvdedikert til batteriproduksjon.

Bilproduksjonen har lenge vært strupet av mangel på nettopp fabrikker, så Texas-åpningen er et sårt tiltrengt tilskudd til selskapets kapasitet. Musk skrøt også av at fabrikken var verdens største fabrikk, målt i volum. Og som et ekstra lite eksempel beskrev han at fabrikken skulle være stor nok til å inneholde «194 milliarder hamstere».

For øvrig er det verdt å nevne at Teslas Cybertruck ikke vil komme hit til berget. Den møter ikke europeiske sikkerhetsstandarder, og vil således ikke bli å finne i Norge. Samtidig har Musk også beskrevet sjansene for en mindre og mer europeiskvennlig Cybertruck som «svært gode», så det er bare å vente å se.

Les også Tesla tilbakekaller over 23.000 Model Y