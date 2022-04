Kia: - The Weeknd tømmer bilbatteriet fortest

Koreansk bilprodusent med spennende eksperiment.

Ifølge Kia er rolige svisker av Beethoven rene enøk-tiltaket bak rattet.

Det er mye som kan påvirke kjørestilen din, og musikken du lytter til har lenge vært antatt å påvirke den ganske sterkt. En studie fra 2018 viste for eksempel at sjåfører som utsatte seg for sint og fiendtlig musikk kjørte fortere, mens de som lyttet til rask og intens musikk kjørte mer klossete og oftere var utenfor eget kjørefelt.

Nå ser et forsøk fra koreanske Kia ut til å bekrefte dette, om enn med en annen innfallsvinkel; rask og moderne musikk senker rekkevidden din.

Testen ble gjort med to like EV6-biler på en 29 kilometer lang testrunde. Spillelisten var fastlagt fra før. Resultatet viste at raskere, moderne musikk tømte batteriet betydelig fortere enn mer avslappet musikk. Selv forholdsvis bedagelige Adele fikk det til å gå litt varmt i førerstol og batteri.

Strømverstingen Weeknd

Verstingen var imidlertid The Weeknd, som med sin «Blinding Lights» pumpende ut i hele 171 taktslag i minuttet tømte batteriet aller raskest.

Spillelisten var satt sammen slik at klassisk musikk av Beethoven utgjorde omlag en tredel av den avspilte lyden på reisen, men av strømforbruket utgjorde denne porsjonen kun 7,7 prosent. The Weeknd-låta utgjorde kun 10,4 prosent av spillelisten på turen, men sto for hele 23,6 prosent av strømforbruket på testrunden.

Også Adeles «Hello» ble energiversting i forsøket, med sine 15,3 prosent av spillelisten og 13,2 prosent av strømforbruket på de 29 kilometerne. Hvilke låter som ble spilt på hvilke deler av runden varierte mellom forsøkene.

Bare ferske el-sjåfører

Testen ble foretatt over to dager med utelukkende sjåfører som aldri hadde kjørt elbil før. Ser man resultatene i sammenheng med tidligere studier og sammenhenger er det naturlig å anta at påvirkningen vil likne også med fossilbiler.

Men med elbilers tunge fokus på rekkevidde, og relativt følsomme «gjettometer» som hele tiden informerer om gjenværende distanse er det muligens litt ekstra interessant med en indikasjon på hva disse forholdene kan gjøre.

Fossilbiler bruker også drivstoff på en mindre energikonservativ måte, med mye energi som går bort i varme eller bare tomgang - slik at ulike tilleggsbelastninger kan merkes noe mindre der enn på svært energieffektive elbiler.

Kort tids «studie»

Verdt å merke seg er det at Kia omtaler dette både som en «studie» og altså som et forsøk som har pågått over relativt kort tid - kun to dager. Noe endelig vitenskapelig resultat er det neppe vi har fått, men som Dr. Duncan Williams sa om forsøket i Kias pressemelding:

– Det vi fant ut med bare to dagers testing var at musikk virkelig kan ha en dramatisk effekt på rekkevidde for en elbil.

Kia og doktoren i psykoakustikk målte blant annet såkalte elektrodermale effekter og økning i blodvolum underveis i testen. Det første er en måte å teste for stress, mens blodvolum i de små hudnære årene ble målt med en optisk sensor, en såkalt PPG, som også kan måle ting som blodtrykk og oksygenmetning.

– Endringene hadde en effekt på kjørestilen, og dermed også på bilens rekkevidde, forklarer Williams.

Variert spilleliste

Dette var låtene som var inkludert i spillelisten:

Tycho – «Awake»

Adele – «Hello»

The Weeknd – «Blinding Lights»

Anna Meredith – «Nautilus»

Kanye West – «Fade»

Beethoven – «Symphony #9»

Ellers merker vi oss at Kia skryter av at lyden har blitt pumpet gjennom sitt «høyteknologiske Meridian lydsystem med 14 høyttalere», og at EV6 i det minste skal lade ganske raskt opp igjen siden den har 800-volts fremdriftssystem.

Et spørsmål som så langt ikke er besvart er om bilene hadde kommet seg av flekken til Dragon Forces «Through The Fire and Flames».