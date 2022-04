Hinter om ny, kjekk funksjon for nye Apple-ladere

Apple har kanskje sluttet å gi oss ladere i boksen når man kjøper iPhone, men selger stadig bøttevis med ladere som ekstrautstyr – og nå melder AppleInsider om at det snart kan komme et splitter nytt laderprodukt til salgs.

Den nye laderen er ikke bekreftet fra noe offisielt hold, men den nevnes i et support-dokument Apple publiserte på sine egne nettsider, og senere tok ned igjen.

Det interessante med laderen er at den ifølge support-dokumentet skal ha to ladeutganger, noe som vil gi den muligheter ingen andre ladere fra Apple så langt har hatt.

Dobbel USB Type-C

De to utgangene det er snakk om skal være to USB Type-C-porter, standarden Apple bruker på alle laderne sine for tiden. Tanken skal være at du kan lade eksempelvis både en iPhone og ekstrautstyr som AirPods eller en nødlader samtidig, eller til og meg to telefoner samtidig.

I den sammenheng er det greit å nevne at dette er en veldig vanlig funksjon på ladere fra andre produsenter, og noe som har eksistert i flere tiår allerede. Apple er på ingen måte først ute med dette, og laderen vil i et generelt perspektiv heller ikke være særlig imponerende.

Med den nye laderen vil du kanskje kunne lade utstyr som AirPods samtidig som du lader en iPhone – via samme ladeklump.

Effekten skal ifølge dokumentet toppe ut på 35 watt totalt, altså (tilsynelatende) delt mellom de to portene. Dette er langt mindre enn selv standard USB Type-C-ladere du får i boksen fra mange Android-produsenter, men i Apple-universet er det ganske høy effekt. Vi snakker tross alt om selskapet som kun for et par år siden anså 5 watt ladereffekt som bra nok til å levere i boksen til stort sett alle sine mobilprodukter. Og 5 watt har vært relativt treigt i omtrent et tiår nå.

Det finnes allerede i dag flust av USB Type-C-ladere med flere porter der ute som fungerer med Apple-utstyr, så den nye laderen er nok mest av alt for de som vil ha «originalt» utstyr fra Apple. Pris og tilgjengelighet vet vi ingenting om så langt, heller ei om laderen faktisk vil komme til markedet - eller lide samme skjebne som den sagnomsuste trådløse laderen AirPower.

