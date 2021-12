Hevder Apple spår lavere iPhone-etterspørsel

Apple har ikke klart å levere nok iPhone-telefoner til å møte etterspørselen i høst. Det kan gå ut over etterspørselen fremover.

Apple har slitt med produksjonen av iPhone 13, takket være mangel på brikker og deler. Tidligere i år ble det rapportert at selskapet hadde kuttet produksjonsmålet med 10 prosent, fra 100 til 90 millioner enheter.

Nå skriver Bloomberg at Apple har sagt til sine komponentleverandører at også etterspørselen har kjølnet, sannsynligvis som følge av at mange har gitt opp å få tak i en telefon.

Apple hadde håpet å gjøre opp for problemene i år med større produksjon neste år, men skal ifølge Bloombergs anonyme kilder altså ha informert leverandørene om at disse ordrene kanskje aldri kommer til å komme. Mange ligger kanskje an til heller å vente til neste års iPhone før de oppgraderer.

Venter en større oppgradering

iPhone 14 er ventet å bli en noe større oppgradering enn hva iPhone 13 var. Ryktene peker på at skjermleppen i toppen ligger an til å forsvinne, i alle fall på enkelte av modellene, og erstattes av et lite kikkhull til frontkameraet. FaceID-sensorene vil i et slikt tilfelle plasseres under skjermen.

Disse opplysningene er selvfølgelig ikke bekreftede, og enkelte lekkere har også sagt at skjermleppen vil leve videre, bare i en mindre versjon.

Flere har også pekt på at iPhone 14 ligger an til å bli noe tykkere enn før, som også kan bety at kamerahumpen bak vil kunne fjernes ved at den bygges inn i resten av kabinettet.

Ligger an til ny rekord

Leveringstrøbbel til tross – siste kvartal ligger fortsatt an til å bli rekordbra for Apple. Analytikere har spådd en vekst på seks prosent, til 117,9 milliarder dollar – drøyt 1070 milliarder kroner.

Apple-sjef Tom Cook sa etter kvartalet som sluttet i september at komponentmangelen ville koste Apple minst seks milliarder dollar (over 50 milliarder kroner) i fjerde kvartal.

Samtidig har også leveringstiden på en ny iPhone gått ned i det siste. I skrivende stund er iPhone 13-modellene på lager hos Apple, mens Pro og Pro Max begge har en leveringstid på to uker.

Mye Apple i toppen

Det er også lite som tyder på at etterspørselen har gått veldig mye ned i Norge. I Telias oversikt over mobilsalget i november, som ble sendt ut tidligere fredag, var overskriften «Apple regjerer fortsatt».

Her er de fire øverste modellene Apple-telefoner, og selv iPhone 12 selger bedre enn nærmeste konkurrent fra et annet merke:

Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Apple iPhone 12 Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy A52s Apple iPhone 12 Pro Samsung Galaxy S20 FE 5G Apple iPhone 13 mini

Første telefon som ikke er fra Apple eller Samsung er OnePlus Nord 2 på 15.-plass.

