Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samsung har satt dato for neste Galaxy Unpacked

Skal «bryte reglene» 9. februar.

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Samsungs neste Galaxy-flaggskip – som selvfølgelig har fått betegnelsen S22 – vil avdukes den 9. februar. Såpass kan vi i det minste forstå ut fra invitasjonen til «Galaxy Unpacked 2022: The New Epic Standard of Smartphone Experiences», som nå ligger ute på Samsungs nettsider.

Hele seansen vil for øvrig strømmes direkte på Samsungs YouTube-kanal, så den som ønsker kan følge med fra klokken 16:00 norsk tid.

Samsung har også sluppet en ny «trailer» til den kommende Galaxy S22, og den er vanskelig å tolke på noen annen måte enn at denne smartmobilen vil ha ekstra godt «nattsyn» – altså at den vil kunne ta bedre bilder og/eller film i dårlig lys enn mobiler flest.

Med utsagn som «break through the night» og «break the rules of light» er det i hvert fall lov til å tro at kvelds- og nattfotografering med S22 vil være på et helt nytt nivå.

Tre utgaver

Ellers verserer det som alltid en god del rykter og mer eller mindre velbegrunnede spekulasjoner om forskjellige versjoner av Galaxy S22, og disse tok vi for oss for noen få dager siden.

Men i korte trekk forventer vi å se en Galaxy S22, en Galaxy S22 Plus, samt en Galaxy S22 Ultra.

Sistnevnte vil trolig bli den nye «Galaxy Note», med styluspenn og full pakke. Samsung hinter også om dette selv når de i invitasjonen skriver om «the most noteworthy S series», som da skal ta det beste fra to forskjellige Galaxy-enheter og pakke det sammen i én «episk» smartmobil.

Resultatet og fasiten får vi uansett se om to uker. Men i mellomtiden må vi nesten forvente flere drypp med både rykter og informasjon om Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 annonse Sjekk prisen

Les også Hevder Samsung lanserer gigantisk nettbrett neste måned