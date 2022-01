Musk bekrefter: Cybertruck og Roadster utsatt til 2023

Og den nye billig-Teslaen står på stedet hvil.

Cybertruck har blitt utsatt flere ganger siden lanseringen i 2019. Nå melder Tesla-sjef Elon Musk om at den i alle fall ikke kommer i år.

Tesla Cybertruck, Semi og Roadster er utsatt «forhåpentligvis til neste år», sa Tesla-sjef Elon Musk i en telefonkonferanse etter selskapets kvartalstall onsdag. Musk bekrefter dermed det som har vært meldt blant annet av Reuters tidligere.

– Hvis vi skulle lansere nye kjøretøy, vil vår totale produksjon gå ned. Dette er et veldig viktig punkt som jeg tror mange ikke skjønner. Vi kommer ikke til å introdusere nye modeller i år, det ville ikke gitt noen mening. Vi ville fortsatt hatt delemangel, sa Musk i konferansen.

Tesla Roadster ble først vist frem i slutten av 2017, men er fortsatt langt unna produksjon.

«Kritisk milepæl»

Totalt leverte Tesla et overskudd på 2,3 milliarder dollar (nærmere 21 milliarder kroner) i fjerde kvartal, etter å ha levert totalt 308.600 biler. Det, sa Musk, gjorde at Tesla siden selskapets oppstart nå har oppnådd et samlet overskudd, som han omtalte som en «kritisk milepæl».

Likevel falt Tesla-aksjen drastisk i tiden etter framleggelsen onsdag, men hentet seg noe inn igjen før handelen stengte natt til torsdag norsk tid. Tesla-sjefen viste blant annet til at problemer med forsyningskjedene gjør at fabrikkene ikke går på full kapasitet, og heller ikke har gjort det på noen måneder.

– Brikkemangelen, selv om den er bedre enn i fjor, er fortsatt et problem. I fjor var det vanskelig å spå, men forhåpentligvis blir det mer «smooth sailing» i år, sa Musk.

Elon Musk på Cybertruck-lanseringen i 2019.

Om Cybertruck sa Musk at det som holdt dem tilbake utover delemangelen var hvordan de skulle prise den og hva folk ville være villig til å betale for teknologien i bilen.

Opprinnelig var startprisen oppgitt til 39.900 dollar (rundt 360.000 kroner) ved lanseringen helt tilbake i 2019. Den gang var planen å lansere kjøretøyet i slutten av 2021, en dato som senere ble dyttet til slutten av 2022 og nå altså 2023.

Uansett vil ikke Cybertruck komme til Europa og Norge, da den ikke tilfredsstiller EUs krav blant annet til beskyttelse av fotgjengere. Musk har tidligere sagt at det er «høyst sannsynlig» med en mindre Europa-versjon på et senere tidspunkt.

Jobber ikke med billig-Tesla

Musk ble også spurt om hva som skjer med Teslas tidligere varslede 25.000-dollars-bil.

– Vi jobber ikke med 25.000-dollars-bilen på nåværende tidspunkt. På et tidspunkt kommer vi til å gjøre det, men vi har rett og slett for mye på tapetet akkurat nå, svarte Tesla-sjefen, før han meldte at han synes det var feil spørsmål å stille og at det som egentlig betyr noe er når bilene blir selvkjørende og prisen på transport vil reduseres til en fjerde- eller femtedel.

Senere i samtalen sa han også at selv om prisen på Teslas biler ikke ble endret i det hele tatt, ville de fortsatt selge alt de var i stand til å produsere.

Stor tro på egen selvkjøringsteknologi

Musk var som vanlig også svært offensiv på vegne av selskapets selvkjøringsteknologi. Han sa at store forbedringer var på vei til det såkalte Full Self-Driving-systemet i løpet av de neste månedene, og at han ville være «sjokkert» om de ikke oppnådde selvkjøring sikrere enn hva et menneske kan få til i løpet av året.

Musk sa også at han tror FSD-teknologien vil bli den største kilden til overskudd for Tesla på sikt, til tross for at teknologien har vært i hardt vær i det siste, blant annet på grunn av et antall ulykker der biler med selvkjøringen aktivert har kjørt inn i parkerte utrykningskjøretøy.

Etter at Tesla slapp nye betaversjoner av FSD til et antall kunder i fjor, har amerikanske myndigheter uttrykt bekymring for at Tesla tester en uferdig versjon av FSD på kundene sine. Og til tross for navnet krever FSD fortsatt full oppmerksomhet fra sjåføren.