Instagram stanser utviklingen av en egen barneapp

Men sier «Instagram Kids» fortsatt er en god idé.

Instagram setter utviklingen av en egen app ment for barn - Instagram Kids - på pause. Planen var å lage en separat bildedelingsapp for de aller yngste, for å gjøre det til et tryggere sted enn vanlige Instagram. Altså omtrent det samme Googles uttalte mål er med YouTube Kids.

Nyheten om den nye appen dukket opp i mars, men nå blir planene altså lagt på is inntil videre.

Beskjeden kommer direkte fra Instagramsjefen Adam Mosseri, som skriver i et innlegg at de likevel mener «Instagram Kids» er en god idé.

Vil heller ha en egen app enn å blokkere innhold

I innlegget forklarer Mosseri hvorfor de har pauset utviklingen:

–Vi er overbeviste om at det er bedre for foreldre å ha muligheten til å gi barna tilgang til en versjon av Instagram som er designet for dem - der foreldre kan overvåke og kontrollere opplevelsen deres - enn å stole på appens evne til å verifisere barnas alder. [...]

– Mens vi står ved behovet for å utvikle denne opplevelsen, har vi bestemt oss for å sette dette prosjektet på pause. Dette vil gi oss tid til å jobbe med foreldre, eksperter, beslutningstakere og lovgivere, for å lytte til deres bekymringer og for å demonstrere verdien og viktigheten av dette prosjektet for yngre tenåringer online i dag.

Etter at Instagrams planer om Instagram Kids ble kjent i mars i år, var kritikere skeptiske til at de laget en egen app bare for de yngste.

I innlegget skriver imidlertid Mosseri at det vil være mot sin hensikt å ikke gi de yngste en plattform, ettersom de allerede er online. Han poengterer også at appen for barn ville være annerledes enn vanlige Instagram - blant annet ved at det ikke ville være annonser og bare vise innhold som er trygt for barn.

Forbedrer foreldreverktøy på Instagram

I mellomtiden skal foreldre få bedre verktøy for å overvåke barnas «vanlige» Instagramkontoer. I dag må man være over 13 år for å bruke Instagram.

Han påpeker også at han ikke er enig i Wall Street Journals rapport om hvordan Instagram skal ha vært klar over deres negative påvirkning på tenåringsjenters selvbilde, og sier det gir et feil inntrykk av situasjonen, uten å gå mer i detalj om saken.