Instagram kopierer TikTok-funksjoner

Bilder og video får nytt format og skal ta opp hele skjermen.

I løpet av kort tid har TikTok blitt en massiv utfordrer for mer etablerte aktører som Facebook og Instagram. Spesielt unge brukere vier nå mye tid til videodelingsappen, noe rivalene merker ved at deres tjenester brukes mindre eller vokser saktere.

Fra før har både Meta-eide Facebook og Instagram kopiert TikToks vertikale uendelige «feed» med korte videosnutter gjennom det de selv kaller «Reels». Nå annonserer Instagram at de skal hente enda mer inspirasjon fra utfordreren.

Får «TikTok-sveiping» og fullskjermvisning

I en kommende oppdatering til Instagram vil nemlig «hovedfeeden» bli en fullskjermopplevelse der et sveip tar deg rett til den neste videoen eller bildet. Akkurat slik «Reels»-feeden fungerer i dag, med andre ord.

Bildene og videoene vil altså skifte til et «høyere» 9:16-format som prioriterer skjermformatet til mobiltelefoner og nettbrett heller enn datamaskiners typiske 16:9-skjermer.

Muligheten til å rulle seg jevnt nedover og forbi flere poster, med tydelige avgrensninger som svarte rammer, kontonavn og kommentarer mellom seg blir altså borte.

Instagram håper angivelig endringen vil øke både fokus og tiden folk bruker i appen deres.

Instagram-sjefen: skal føles mer oppslukende

Instagram-sjef Adam Mosseri forklarer i en video – lagt ut på Twitter (!) – at fremtidens Instagram gir videoer mer plass for at de skal føles mer «oppslukende». Han toucher også innom hvordan de legger planer for at en større del av feeden din vil bestå av anbefalinger fremover. Da av innhold fra kontoer du ikke følger allerede, men som de tror du vil like.

En av nøklene til TikToks suksess er deres algoritme, som anbefaler deg nytt innhold basert på hvordan du interagerer med videoene du ser. Det virker som Instagram vil prøve noe av det samme hos seg fremover.

De ser nok også med misunnelse til TikToks annonseformater, som dukker opp i fullskjerm mellom videoer og slik slipper å konkurrere om oppmerksomheten din med andre poster mens de vises.

I forbindelse med presentasjonen av regnskapstallene for første kvartal i år kom det frem at Instagram-brukere allerede dedikerer 20 prosent av tiden sin til «Reels». Instagram lanserte Reels i august 2020.

Instagram holder fremdeles på med interntesting av den nye hovedfeeden sin og har ikke bekreftet noen lanseringsdato enda.

