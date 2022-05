Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Slutt for iPod etter 20 år

Den ikoniske musikkspillerens tid er over.

Den originale iPod fra 2001 lengst til venstre.

Etter 20 år er det slutt. Apple har bestemt seg for å stoppe produksjonen av sin bærbare musikkspiller iPod. Det bekrefter selskapet i et blogginnlegg tirsdag.

Dagens modell, iPod Touch (7. generasjon) som ble lansert tilbake i 2019, blir dermed selskapets siste. Apple vil nå selge ut disse til de er tomme på lageret.

De siste årene har iPod lignet mer og mer på en iPhone, både i design og funksjonalitet, og fungert mest som et alternativ for de som ville ha en lettere og rimeligere inngang til Apples portable økosystem av apper og lyd. Som vi likevel poengterte i vår aller siste test: en iPhone er bedre på alle måter.

Uten noen unike funksjoner kommer det nok ikke som en overraskelse at Apple drar ut pluggen for en av produktseriene som gjennom tiden har befunnet seg i så mange lommer.

Den originale iPod fra 2001.

Kunne holde 1000 låter

Reisen til iPod begynte i oktober 2001, da den daværende Apple-sjefen Steve Jobs trakk en relativt tykk sak opp av lommen. Den var lett, hadde plass til «hele» 1000 sanger – som var mye på tiden – og ikke minst: den hadde både skjerm og et genialt navigasjonshjul som gjorde det superenkelt å finne innholdet du var på jakt etter og betjene den. Den hadde også en FireWire-tilkobling for overføring av musikk fra Mac-datamaskiner og 10 timers batteri.

Vi kommer heller ikke unna at Apple med sin iPod gjorde det veldig enkelt å kjøpe digital musikk via iTunes, for å fylle opp musikkbiblioteket sitt på en lovlig måte. Selv om de fleste unge nok hadde desidert mest piratkopiert, ulovlig nedlastet musikk på sin.

Etter suksessen til den første modellen ble iPod blant annet oppgradert med et rent berøringsbasert navigasjonshjul, Windows-støtte, plass til mange flere låter og lengre batteritid.

Den fjerde generasjonen ble først med fargeskjerm, mens den femte – som nok kan kalles en av de mest populære klassiske iPodene – ble mye slankere og fikk større skjerm i forbindelse med at denne også kunne spille av video.

I september 2009 var det helt slutt for den originale iPad-serien, men innen den tid hadde mange enda mer portable iPods kommet på markedet:

Har kommet i mange former

Forrige Neste Apple. iPod Mini fra 2004. Apple. iPod Nano 2. generasjon fra 2006. Apple. Den siste iPod: iPod Touch 7. generasjon fra 2019. Åpne fullskjerm

Som de fargerike og ekstremt populære iPod Mini fra 2004, eller de superkompakte iPod Nano med flashlagring fra 2005.

At Apple har eksperimentert med iPod-serien sin gjennom tiden kan ingen si imot, og om de gjør er det bare å be dem stikke innom Wikipedia-siden, der du kan se bilder av hver eneste iPad gjennom tidene. Fra den høye iPod Nano 5. generasjon med videokamera og FM-radio, til den ekstremt portable iPod Shuffle 4. generasjon uten skjerm som kunne klipses på lommen uten å merkes.

Når iPod Touch-serien kom på markedet i 2007 ble iPod mer enn en musikkspiller. Den kjørte iOS, hadde innebygget nettleser og YouTube-app og fikk tilgang til AppStore. det gjorde den populær for flere spill og mer generell underholdning. Modellene kunne også brukes til å sende iMessage, og etter hvert videochatte via FaceTime, noe som med tiden har gjort dem nesten helt like Apples iPhones.

Den rimeligste iPod Touch har i dag 32 GB lagring, kommer i seks farger og koster omtrent 2400 kroner. Til sammenligning koster den nyeste utgaven av iPhone SE fra 5300 kroner.

