BMW slipper billigere versjon av i4

Men foreløpig uten planer om norgeslansering.

BMWs i4 kommer i en tredje og rimeligere versjon. Her fra da vi prøvekjørte M50-versjonen tidligere i år.

BMW utvider porteføljen av i4 med en tredje modell kalt BMW i4 eDrive 35. Den får noe svakere spesifikasjoner enn sine storebrødre eDrive 40 og M50.

Batteriet blir eksempelvis på 66 kilowattimer (70,2 brutto), som skal gi en rekkevidde på 490 kilometer etter WLTP. Tilsvarende tall for eDrive 40 og M50 er et batteri på 80 kilowattimer og rekkevidder på henholdsvis 590 og 520 kilometer.

Seks sekunder 0–100

Motoren er på 210 kilowatt (286 hestekrefter) og maksimalt dreiemoment 400 Nm. Det skal gi 0–100 kilometer i timen på 6,0 sekunder. Her er tilsvarende tall for eDrive 40 5,7 sekunder og for M50 3,9 sekunder.

Et noe mindre batteri gir også en litt lavere makseffekt for hurtiglading. i4 eDrive 35 skal klare inntil 180 kilowatt, mot 205 kilowatt på de øvrige modellene. 10–80 prosent skal likevel kunne gå på 32 minutter, bare ett minutt mer enn 40 og M50.

Ellers er de vitale mål de samme, med 4,78 meter i lengde og en akselavstand på 2,86 meter. BMW har foreløpig kun bekreftet at modellen vil komme i salg i Canada og USA, men skriver i en melding at andre markeder vil følge fortløpende.

Interiøret i BMW i4 - riktignok M50-modellen.

Cirka 35.000 kroner rimeligere?

BMW Norges informasjonsdirektør Marius Tegneby sier imidlertid at det per nå ikke er planer om å lansere eDrive 35 i det norske markedet.

– Inntil videre så prioriterer vi ordrebanken på M50 og eDrive 40 i vår andel av i4-produksjonen, sier han.

Så langt er det registrert drøyt 1000 BMW i4 i Norge, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Leveringssituasjonen er også stort sett den samme som før, ifølge Tegneby, med levering i 2023 for en stor del av ordrebanken.

I USA er den nye modellen priset til 51.400 dollar - drøye 3500 dollar mindre enn eDrive 40. Det tilsvarer cirka 34.000 kroner med dagens kurs.

I Norge starter BMW i4 eDrive 40 på cirka 510.000 kroner, så om prisforskjellen var omtrent den samme, ville eDrive 35 startet rundt 475.000 kroner.

Spesifikasjonene plasserer eDrive 35 veldig nært den bakhjulsdrevne Tesla Model 3-varianten, som har 491 kilometer WLTP-rekkevidde (riktignok med et noe mindre batteri) og 0–100 på 6,1 sekunder. Denne starter på drøye 424.000 kroner - men en del vil nok sannsynligvis si at premiumfølelsen er større både innvendig og utvendig i en i4.

Et viktig element her er også at en rimeligere versjon av i4 ville bringe prisen under 500.000-kronersgrensa som er varslet som innslagspunkt for elbilmoms fra nyttår. Det betyr sannsynligvis ytterligere noen tusenlapper spart når/om den lanseres i Norge.

Produksjonen skal uansett starte i november, og bilen skal bygges ved BMWs fabrikk i Munchen. Her skal minst 50 prosent av produksjonen være elbiler i løpet av 2023, melder BMW.

