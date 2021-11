Nå kan «minere» ødelegge prosessormarkedet også

Ny algoritme lar prosessorer tjene over 1000 kroner måneden.

Slik kan en «miningfarm» som utvinner Raptoreum med prosessorer se ut.

Graving etter kryptovaluta har lenge vært en ganske lønnsom affære for folk med nyere grafikkort i maskinene sine. Dette har resultert i ekstrem etterspørsel, og gjort den siste generasjonen grafikkort fra AMD og Nvidia nesten umulig å få tak i. Prisene har også gått til himmels, og blitt værende der.

Lav tilgjengelighet og høye priser har selvsagt plaget mange PC-spillere, som ikke har fått oppgradert spillmaskinen sin. Nå viser det seg imidlertid at også «minere» på jakt etter enda høyere profitt har latt seg frustrere av situasjonen.

Resultatet er skapelsen av en ny kryptovaluta kalt Raptoreum, som kan utvinnes fra kraften i prosessorer heller enn grafikkort.

Raptoreum har vært på teststadiet lenge, men populariteten har skutt skikkelig fart den siste tiden. Trolig grunnet en kombinasjon av ekstra lav tilgang på grafikkort, samt høyere lønnsomhet for den nye kryptovaluttaen.

Noen raske nettsøk viser hvordan flere personer har bygget opp store «miningfarmer» der de bruker titalls eller hundretalls prosessorer for å utvinne Raptoreum.

Tidligere har vi sett det samme, bare med hundrevis av grafikkort.

Tjener inn over 1000 kroner måneden

Lønnsomheten varierer fra dag til dag, men med dagens «kurs» for Raptoreum kan eksempelvis R9 5950X, som er AMDs raskeste prosessor i det vanlige forbrukersegmentet, tjene rundt 38,5 kroner dagen, eller 1156 kroner per måned. Så kommer fratrekk for strømutgifter og inntektsskatt, som stjeler noen hundrelapper.

Det er uansett omtrent på nivå med hva et enkelt AMD RX 5700 XT, eller et Nvidia RTX 3070 Ti-grafikkort kan tjene inn ved å grave etter den mer kjente kryptovalutaen Ethereum for tiden.

To av de mer lønnsomme prosessorene er AMDs R9 3900X og 3950X. Disse er rimeligere i innkjøp og kan tjenes inn helt på omtrent 280 dager hvis dagens fortjeneste holder seg stabil.

Lignende inntjening har ført til at markedet for grafikkort er nede i knestående, og bekymringen er at miningfeberen skal bre om seg til prosessormarkedet, med høyere priser og lavere tilgjengelighet.

Kan gå utover nye AMD-prosessorer

Det er spesielt AMDs Ryzen- og Threadripper-prosessorer som er lønnsomme å utvinne Raptoreum med, takket være deres store L3-minne (cache) på inntil 64 MB. Også Intels siste generasjon Core-prosessorer er imidlertid lønnsomme ved dagens kurs.

AMD er ventet å slippe nye prosessorer i Ryzen 6000-serien tidlig neste år. Blant hovednyhetene i denne er nettopp mye mer L3-minne, som ryktes å komme opp i hele 192 MB. Det er en tredobling fra dagens beste prosessor.

Det kan i så fall bety at nykommerne vil fremstå som rene seddelpresser ved lansering, og følgelig bli svært vanskelige å få kjøpt for alle som vil ha tak i dem for å få høyere spillytelse eller bruke i jobb.

«Grav» med lagringsplass og trådløst nett

Tidligere i år kom for øvrig den første gravealgoritmen som lot deg «mine» med SSD-lagringen din, kalt Chia.

Også graving etter «Helium», ved hjelp av trådløse «hotspots» plassert ut der mange folk samlet seg, ble en «snakkis» i miningkretser tidligere i år.

Ingen av disse to gravemulighetene har imidlertid tatt av, så det er lov å håpe at også Raptoreum-interessen dør ut før den skaper større problemer.

