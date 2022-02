Nintendo Switch selger nå bedre enn Wii

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch har solgt over 103,54 millioner konsoller verden over, og 10 millioner bare siden september. Dermed utkonkurrerer den Wii, hvis salgstall er på 101,6 millioner.

Det er tydelig at Nintendo i mindre grad enn andre har blitt påvirket av de globale forsinkelsene i forsyningskjeden. Selv om Nintendos forsyning gikk ned åtte prosent i fjor, er det et godt stykke unna Sony som kun sendte ut 3,9 millioner Playstation 5 konsoller i samme periode.

I tillegg uttalte Nintendo i sin kvartalsrapport at den nye OLED-modellen av Switch, som de lanserte i høst, «fikk en god start».

Kanskje ikke så rart, all den tid vi i Tek mente Nintendo Switch OLED var en god oppgradering av forrige modell – om enn ikke verdt å bytte ut den tidligere utgaven med.

Likevel, den mestselgende Switch-modellen er originalversjonen, som solgte 81,68 millioner enheter innen utgangen av 2021. På andre plass ligger Switch Lite med 17,87 millioner salg, og sisteplassen stå OLED-modellen for med 3,99 millioner enheter solgt siden lansering.

Selv om tallene utvilsomt er imponerende, og gjør Switch til et av Nintendos mestselgende konsoller noensinne. Helt på topp er den likevel fortsatt ikke, da gode gamle Nintendo DS troner øverst med sine 154 millioner salg.

Senker salgsforventningene

Tross gode tall har Nintendo revidert prognosene for Switch-forsendelsene med én million. Ned fra de 24 millionene som ble anslått i november, til 23 millioner. Hvilket allerede var nedjustert fra 25,5 millioner, skriver The Verge.

For å nå salgsmålene fordrer at Nintendo sender ut rett over fire millioner enheter de neste tre månedene.

På spillfronten kan Nintendo skilte med at det ble solgt 13,9 millioner enheter av de to Pokémon-nyinnspillingene Brilliant Diamond og Shining Pearl til sammen, 5,43 millioner Mario Party Superstars og 3,85 millioner The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.