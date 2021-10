Instagram skal varsle om nedetid

Instagram annonserer at de tester ut varselsystemer som vil gi brukere beskjed om midlertidige tekniske problemer.

Uttalelsen kommer en uke etter at Facebook og Instagram var nede i seks timer på grunn av intern feil.

De nye varslingene vil i likhet med andre typer varsler, dukke opp i brukernes aktivitetsfeed. Disse meldingene vil kunne inkludere beskjeder om at opplasting av historier ikke fungerer, eller at det har oppstått tekniske problemer, slik vi så forrige uke.

Instagram skriver videre at de ikke har planer om å informere brukere om alle problemer, men de som kan være gjenstand for mye forvirring for brukerne. De vil teste denne funksjonen i USA de neste månedene.

Disse varslingene vil selvsagt forutsette at man får logget inn i appen i første omgang.

Vil gi deg beskjed om hvorfor du kan bli deaktivert

Instagram uttaler samtidig at de ønsker å gjøre det enkelt for brukere å se om kontoen deres risikerer å bli deaktivert på grunn av regelbrudd.

De vil de derfor åpne et nytt verktøy i appen kalt «kontostatus», hvor man kan gå inn for å se potensielle problemer med innhold på kontoen din som bryter med retningslinjene til Instagram.

Hvis du mener Instagram har gjort en feil vil du også kunne trykke på «be om en gjennomgang» direkte fra Kontostatus.

De sier derimot ingenting om hvorvidt de også samtidig vil forklare brukernes hvilke retningslinjer de har brutt.

Videre uttaler de at Kontostatus-funksjonen skal la folk få vite «hvordan innholdet deres distribueres og anbefales på tvers av deler av Instagram».

Dette nye verktøyet vil dermed også kunne løse et Instagram-spesifikt problem, nemlig frykten for «shadowbanning», altså at en bruker blir delvis blokkert fra et nettsamfunn uten selv å være klar over det.