Teslas nye fabrikker sliter

– Gigantiske pengebrennere.

Leveringen av Model Y-biler fra Berlin er i gang, men produksjonen går ikke etter planen, ifølge Tesla-sjef Elon Musk.

Finn Jarle Kvalheim 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Tesla har den siste tiden åpnet fabrikker både i Berlin og i Texas. Nå forklarer Tesla-sjef Elon Musk i et intervju at begge fabrikkene jobber i motbakke og taper milliarder av dollar. Intervjuet er gjort av en Tesla-klubb i Silicon valley.

– Både fabrikken i Austin og i Berlin er gigantiske pengebrennere akkurat nå, sa Musk i intervjuet, og beskrev hvordan han forestilte seg lyden av pengene som går opp i røyk.

Ett av problemene er tilgang på den nye typen batterier Teslas biler bruker, men også andre typer problemer med forsyningskjedene har fått produksjonen til å stå i ro. Verst skal det være ved fabrikken i Texas, men også Berlin-fabrikken er plaget.

Intervjuet kan ses i Youtube-klippet under.

Tre fabrikker må opp og gå

– Det vil kreve mer å få i gang produksjonen skikkelig enn det gjorde å bygge fabrikken i utgangspunktet, sa også sjefen, og henviste til at en del av produksjonsutstyret står fast i Kina med logistikkutfordringer.

– Å få Berlin og Austin og opp gå, og Shanghai tilbake i sadelen er våre viktigste anliggender, sa Musk, som også henviste til alle problemene den kinesiske fabrikken har hatt gjennom Covid-nedstenging. I tillegg skal fabrikken stenges de to første ukene av juli for oppgraderinger.

– Hvordan kan vi holde fabrikkene i gang og betale folk uten å gå konkurs?

Les også Musk om 2023: «En massiv bølge med nye produkter»

Turbulent år for Tesla

Året så langt har vært preget både av oppturer og nedturer for bilprodusenten. I april åpnet de fabrikken i Texas med en kjempelansering, der både en ny utgave av Cybertruck og omtale av Roadster hørte med. I tillegg ble det hintet om en ny taxi-variant fra Tesla.

Det ble også lovet en massiv bølge av nye produkter i løpet av 2023.

Nylig har også Tesla-sjefen varslet at selskapet sier opp ti prosent av arbeidsstokken, siden han hadde det han kalte en «superdårlig følelse om økonomien.» Og i intervjuet med Tesla Owners Club of Silicon Valley påpekte han at Tesla forsøker å skalere ned kompleksiteten da det ble spurt om en høytytende Plaid-variant av Model 3 lå i kortene.