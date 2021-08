Varsler ny strømmetjeneste som kommer til Norge neste år

Vil erstatte Paramount+.

SkyShowtime er navnet på en ny strømmetjeneste som kommer til Norge i 2022. Den vil erstatte dagens Paramount+. SkyShowtime

Stein Jarle Olsen 18 Aug 2021 15:25

«SkyShowtime» er navnet på en ny strømmetjeneste som skal lanseres i 20 europeiske markeder i 2022. Det melder eierne Comcast og ViacomCBS i dag.

SkyShowtime vil erstatte dagens Paramount+-tjeneste, som ble lansert bare for noen måneder siden og kun er eid av ViacomCBS. SkyShowtime vil inneholde innhold fra Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Showtime, Paramount Pictures, Nickelodeon, Peacock og nevnte Paramount+.

Av disse er blant andre Sky og Peacock nye sammenliknet med innholdsbiblioteket til Paramount+.

10.000 timer med innhold

Totalt skal det være snakk om over 10.000 timer med underholdning, og en kombinasjon av nye filmer og TV-sesonger, gamle klassikere og familie- og barneprogrammer.

Sammen sitter disse selskapene blant annet på rettigheter til velkjente serier som Dexter, Twin Peaks, Yellowstone, Homeland, NCIS og Master of Sex.

Peacock inneholder eksempelvis serier som Parks and Recreation, The Office, Keeping Up With The Kardashians og Will & Grace, for å nevne noe - selv om det ikke nødvendigvis betyr at disse vil havne der når SkyShowtime kommer til Norge. Innholdsbiblioteket får vi nesten komme tilbake til etter hvert.

Prisen ikke klar

Månedsprisen er foreløpig heller ikke offentliggjort, men vil bli kunngjort «på et senere tidspunkt». Paramount+ koster i dag 69 kroner i måneden, men man kan kanskje forvente at prisen vil øke noe siden innholdsbiblioteket vokser.

Til sammenlikning koster Netflix fra 89 til 159 kroner i måneden, Disney+ koster 89 kroner i måneden, Amazon Prime Video 65 kroner i måneden og Apples TV+-tjeneste 59 kroner i måneden.

Paramount+ er for øvrig også tilgjengelig som pakketilbud gjennom andre tilbydere, som Strim, Telia og Allente, og det gjenstår å se hva som vil skje med disse.