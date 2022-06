Ny seig bilmåned: - Store produksjons- og leveringsutfordringer

Volkswagens ID.4 var den mest registrerte bilen i mai. De aller fleste var GTX-modellen (avbildet) med firehjulstrekk.

Stein Jarle Olsen 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Mai ble en ny måned med nedgang i nybilregistreringene om vi sammenligner med fjoråret. Totalt ble det registrert 11.537 nye personbiler – 18 prosent færre enn i samme måned i fjor. Det melder Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Store utfordringer

– Det er ingen tegn på at nybilsalget første halvår 2022 blir som i fjor. Ved utgangen av juni i 2021 var det nesten 84.000 førstegangsregistrerte nye personbiler. Dit når vi neppe i år, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en melding.

Så langt i år er det registrert 53.604 nye personbiler, en nedgang på 15,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Året så langt har vært preget av store produksjons- og leveringsutfordringer, og ventetiden på ny bil kan ofte være et halvt år eller mer, sier han.

Den mest registrerte bilen i mai ble Volkswagen ID. 4, med 915 biler. Det var et solid hopp for ID. 4-registreringene i år, og brakte modellen opp i hælene på Tesla Model Y på den foreløpige årsrangeringen. Av 915 ID. 4 var 703 GTX-modellen med firehjulstrekk.

Bra sving: BMWs iX var nummer to på leveringslistene i mai.

Én ikke-elbil

Ellers er det stort sett ulike el-SUV-er som utgjør topp 10-lista, med et unntak i BMW i4 og Toyota RAV4 som den eneste ikke-helelektriske modellen.

En ny modell på registreringslistene i mai er forøvrig Volkswagens ID.5, som dukker opp i sine 86 første eksemplarer - nok til en 39.-plass på listene.

Det samme gjelder nye Mercedes-Benz EQE, som er oppført med 36 biler på en 61.-plass.

Modell Mai 2022 Januar-mai 1 Volkswagen ID.4 915 3067 2 BMW iX 487 2266 3 Polestar 2 474 2003 4 Volvo XC40 458 1707 5 Hyundai Ioniq 5 368 2184 6 Ford Mustang Mach-E 325 1673 7 BMW i4 318 579 8 Audi Q4 e-tron 295 2186 9 Toyota RAV4 489 1172 10 Audi e-tron 282 1533 11 Skoda Enyaq 276 1685 12 BYD Tang 265 658 13 MG Marvel R 260 443 14 Tesla Model Y 224 3597 15 Toyota Corolla 214 654 16 Hyundai Kona 210 982 17 BMW iX3 200 465 18 Suzuki Across 194 504 19 Nissan Leaf 193 1179 20 Kia EV6 191 965

Solberg Thorsen i OFV påpeker også at de lange leveringstidene har skapt stort trykk i bruktmarkedet for elbiler, og at antall eierskifter på elbiler har økt med nesten 50 prosent så langt i år sammenliknet med i fjor.

– Dessuten har mange leasingkontrakter på enkelte elbilmodeller gått ut nå, og disse bilene sendes ut på bruktmarkedet fra forhandlere, sier han.

NY: Mercedes-Benz EQE er på mange måter en hakket mindre og hakket mindre luksuriøs versjon av flaggskipet EQS.

Elbilandelen i mai var på 73,2 prosent, som er den «svakeste» måneden så langt i år. Hittil i 2022 er elbilandelen på 79,2 prosent, som er opp fra 54,9 prosent i samme periode i fjor.

4,2 prosent av nyregistreringene hadde kun bensinmotor, 3,7 prosent kun dieselmotor og 18,9 prosent var ulike former for hybrider.

Tesla fortsatt størst

Som nevnt er det fortsatt Tesla Model Y som troner øverst på årslista, selv om leveransene i mai var relativt forsiktige.

Tesla er også det største merket så langt i år, slik de ble i fjor, med 5380 biler men avstanden ned til Volkswagen (4705) er ikke mer enn snaut 600 biler.

Deretter følger BMW (4178), Audi (3963) og Hyundai (3653).

Modell Januar-mai 2022 1 Tesla Model Y 3597 2 Volkswagen ID.4 3067 3 BMW iX 2266 4 Audi Q4 e-tron 2186 5 Hyundai Ioniq 5 2184 6 Polestar 2 2003 7 Tesla Model 3 1779 8 Volvo XC40 1707 9 Ford Mustang Mach-E 1673 10 Audi e-tron 1533