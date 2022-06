Her er DeLoreans nye elbilkonsept

Bilen kjent fra «Back to the Future» er tilbake.

Måkevingedørene er på plass.

Torstein Norum Bugge

DeLorean er et bilmerke først og fremst kjent fra filmene i «Back to the Future»-universet («Tilbake til fremtiden» på norsk), og siden 80-tallet har det ikke vært veldig mye liv i merkevaren. Nå melder imidlertid selskapet på sine egne hjemmesider at de har en ny bil på vei, og konseptet ser definitivt dristig ut.

Bilen har fått navnet Alpha 5, og den er helelektrisk. Det den originale DeLorean-bilen fra 80-tallet var mest kjent for var måkevingedørene sine, som åpnet oppover – akkurat på samme måte som på Teslas Model X.

Alpha 5 har selvsagt samme design, og måkevingene er definitivt på plass. I motsetning til den originale bilen er dørene imidlertid ikke gjort i rustfritt stål, og resten av bilen er heller ikke laget av rustfritt stål. Dette var en unik egenskap ved den originale bilen, men i dag er dette nokså gammeldags og dårlig design. Spesielt med tanke på vekt og energiforbruk, noe som gjerne er en viktig prioritering for elektriske biler.

Ikke samme selskap, men samme merkevare

DeLorean Nye Alpha 5. DMC Originalbilen fra 1980-tallet.

Det er verdt å nevne at selskapet bak Alpha 5 ikke er det samme som selskapet bak de originale bilene (som gikk konkurs i 1982). Selskapet som nå skal produsere biler under DeLorean-navnet er Texas-basert, og har i lengre tid laget og levert deler til de originale DeLorean-bilene. De hintet først i april om at de ønsket å gjenopplive merkevaren, og nå har de altså vist frem sitt første konsept.

Alpha 5 skal så langt være planlagt med et 100 kWh-batteri, som skal gi en rekkevidde på rundt 480 kilometer og en toppfart på omtrent 250 kilometer i timen. Til sammenligning har Teslas nyeste Model S, Plaid, en rekkevidde på rundt 628 kilometer og en toppfart på rundt 281 kilometer i timen. Mange andre konkurrenter kan vise til lignende rekkevidde og fart.

Taket er gjort i glass.

Tallene DeLorean viser til er dermed ikke direkte imponerende sett opp mot konkurrentene. Det vises imidlertid til at dette skal være basismodellen, og at det kan komme sterkere varianter senere.

DeLorean har nok uansett en fordel når det kommer til nostalgi og historie, gitt plassen bilene har i populærkulturen. Måkevingedørene er i den forstand det sterkeste kortet de har på hånden, for resten av bilen ligner langt mer på mange andre nyere biler med sine avrundede og slake linjer – en sterk kontrast til de skarpe designvalgene fra originalbilen.

Så langt sies det ingenting om pris eller planlagt lansering, og dette ligger nok en god del frem i tid, om det engang faktisk blir et ferdig produkt. Vi har sett mange elbilprototyper bli vist frem, uten å egentlig komme seg videre fra designstadiet. Selskapet bak har imidlertid annonsert en planlagt fremvisning av prototypen på Pebble Beach i Texas 21. august, så de fremmøtte vil få se nærmere på bilen der. Men det er steget etter dét igjen - faktisk produksjon av ferdige biler - som blir den store terskelen.

