Avsløring: Facebook skal ha visst om menneskehandel i flere år – er fortsatt et problem

Uværet fortsetter å storme rundt Facebook, etter en tidligere ansatt lekket dokumenter som førte med seg flere avsløringer. Blant annet slo ansatte alarm internt om en illevarslende utvikling i typen innhold som ble promotert på nettstedet, deriblant innhold fra den ytre høyre-siden før presidentvalget i USA.

Facebook har også over lengre tid hatt vanskeligheter med å slå tilstrekkelig ned på innhold som involverer menneskehandel, skriver CNN.

I flere av de interne dokumentene omtales problematikken om «domestic servitude», hvor kvinner blir solgt for å drive husarbeid i private hjem gjennom bruk av makt, svindel, tvang eller bedrag.

De interne Facebook-dokumentene beskriver hvordan menneskesmuglere bruker Facebooks plattformer til å rekruttere, kjøpe og selge kvinnelige hushjelpene, og at kvinnene ofte blir utsatt for fysiske og seksuelle overgrep, fratatt mat og lønn, og får pass og reisedokumenter beslaglagt slik at de ikke kan forlate landet.

Apple truet med utestenging

Problematikken rundt organisert menneskehandel på sosiale nettverk er imidlertid ikke noe nytt for selskapet. I 2019 avslørte BBC at et større nettverk av menneskehandlere solgte kvinnelige hushjelper via Instagram.

Som følge av dette skal Apple skal ha truet med å fjerne Facebook og Instagrams tilgang til App Store.

Dersom Facebook og Instagram ble utestengt fra Apple, ville det ha medført «potensielt alvorlige konsekvenser for virksomheten», ifølge dokumentene. Ansatte i selskapet tok raskt grep, blant annet ved å fjerne innhold relatert til menneskehandel og ved å endre omfanget av regelverket.

Det ble også lansert en funksjon som skal oppdage og flagge søkeord for sexhandel, seksuell oppfordring og prostitusjon på engelsk, og slaveri og arbeidsutnyttelse på arabisk.

– Målet vårt er å bidra til å avskrekke folk fra å søke etter denne typen innhold, uttaler en representant for Facebook, Andy Stone, til CNN.

– Vi tillater på absolutt ingen måte utnyttelse av mennesker.

Klar over situasjonen

De interne dokumentene avslører imidlertid at selskapet ble varslet om problematikken allerede i mars 2018 - altså lenge før Apple truet med utestengelse.

Den gang skal Facebook-ansatte som jobbet med Midtøsten og Nord-Afrika ha oppdaget og flagget Instagramprofiler som ble brukt til å selge kvinnelige hushjelper.

Gjennom en intern etterforskning, publisert i 2019, avdekket ansatte i selskapet et kriminelt nettverk som brukte mer enn 100 falske Facebook- og Instagramkontoer for å rekruttere kvinnelige ofre fra ulike land. Samtidig ble Facebook Messenger og WhatsApp brukt for å koordinere transportering av kvinnene til Dubai.

Etterforskningen viste også at over 150 tusen amerikanske dollar ble brukt på å reklamere for disse kvinnene – og at mye av reklamen ble rettet spesielt mot menn i Midtøsten.

Fortsatt et problem

Ifølge etterforskningsrapporten fjernet Facebook alle kontoer og innhold som var relatert til det kriminelle nettverket. Nyere intern dokumentasjon viser imidlertid at selskapet fortsatt har utfordringer med å slå tilstrekkelig ned på og regulere innhold og aktivitet relatert til menneskehandel.

«Plattformen vår muliggjør alle tre stadier av livssyklusen for menneskelig utnyttelse (rekruttering, tilrettelegging, utnyttelse) via komplekse nettverk i den virkelige verden», heter det i en rapport fra januar 2020.

Måneden etter ble det skrevet at kommunikasjonen mellom forhandlerne og ofrene som regel foregår via private meldinger, og at denne typen aktivitet derfor er vanskelige å oppdage.

– Har kjempet i mange år

CNN skal senest i forrige uke også ha klart å finne frem til aktive kontoer på Instagram som promoterte salg av kvinner som hushjelper. En av kontoene inneholdt bilder av kvinner og beskrivelser av dem, deriblant deres alder, høyde, vekt og tilgjengelighet.

Kontoene som CNN oppdaget ble fjernet da mediehuset stilte spørsmål ved deres innhold til Facebook.

– Vi har kjempet denne kampen i mange år. Målet vårt er fortsatt å forhindre at de som forsøker å utnytte andre mennesker har et hjem på plattformen vår, uttalte Stone.

Papirene som CNN har gjennomgått er en del av tusenvis av interne dokumenter som ble lekket av Frances Haugen, som nylig sto fram som varsler for å fortelle om selskapets praksis på flere områder.

Grunnlegger Mark Zuckerberg har tatt til kraftig motmæle mot Haugens vitnesbyrd. I forrige uke skrev vise-kommunikasjonsdirektør John Pinette på Twitter at «et organisert utvalg ut fra millioner av dokumenter kan på ingen måte bli brukt for å trekke rettferdige konklusjoner om oss».