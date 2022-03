Nå har Toyotas elbil fått endelig rekkevidde

Ikke overraskende: Den ble bedre enn først meldt.

Toyota BZ4X har fått rekkevidde, og bryter den «magiske» 500 kilometers-grensen i sin mest gjerrige utgave.

Toyotas elbil BZ4X vil kunne bestilles fra og med 1. april, og nå er Toyota klare med endelige tall for WLTP-rekkevidde.

Den forhjulsdrevne versjonen har fått en typegodkjent rekkevidde på 511 kilometer, som er betydelig bedre enn Toyotas tidligere anslag om «minst 450 kilometer».

Større felger koster mye rekkevidde

Det må imidlertid påpekes at dette er på laveste utstyrsnivå «Active», mens den mest påkostede versjonen «Active Tech Bitone» må nøye seg med 444 kilometer. Det skyldes i hovedsak at Bitone-modellene leveres med 20-tommers felger i stedet for 18-tommers.

Den firehjulsdrevne varianten får også bedre rekkevidde enn først antydet. Her var påstanden minst 410 kilometer, og resultatet ble 466 kilometer på laveste utstyrsnivå Active. Også her koster imidlertid mer utstyr og større felger en del rekkevidde, med 417 kilometer i Active Tech Bitone og 415 kilometer i toppnivået Executive Bitone.

Samtidig slipper også Toyota prisene for de ulike utstyrsnivåene. De blir som følger:

2WD:

Active (511 km): 411.400 kr

Active Tech (503 km): 455.400 kr

Active Tech Bitone (444 km): 475.400 kr

4WD:

Active (466 km): 438.500 kr

Active Tech (460 km): 482.500 kr

Active Tech Bitone (417 km): 502.500 kr

Executive (459 km): 508.500 kr

Executive Bitone (415 km): 528.500 kr

BZ4X hadde fortsatt kamuflasjedrakten på da VG prøvekjørte bilen i Spania tidligere i vinter.

Høyere pris, men med serviceavtale

I tillegg kommer frakt, registrering og leveringsomkostninger og eventuelt tillegg for metallic (6400 kr) eller premium-lakk (9500 kr). Oppmerksomme lesere vil nok også legge merke til at disse prisene er noe høyere enn hva Toyota kommuniserte for en drøy måned siden - 11.500 kroner, for å være nøyaktig.

Det forklarer Toyotas informasjonssjef Espen Olsen med at de har inkludert en nasjonal serviceavtale på bilen, nærmere bestemt tre år eller inntil 45.000 kilometer.

511 kilometer plasserer i praksis BZ4X helt på samme nivå som Volkswagens ID.4, som har 513 kilometer i varianten med bakhjulstrekk. Volkswagen har imidlertid ørlite mer i den firehjulsdrevne varianten, som har 478 kilometer WLTP-rekkevidde. ID.4 GTX har også mer motorkrefter enn BZ4X, med 299 hestekrefter mot 218.

Nissans Ariya har 520 kilometer i sin mest utholdende utgave, men den har også et betydelig større batteri enn BZ4X - 87 kilowattimer mot drøye 71 kilowattimer. BZ4X har et oppgitt forbruk så lavt som 14,5 kWh/100 km i den forhjulsdrevne utgaven, 16,0 kWh/100 km i den firehjulsdrevne.

Bestillingen av Toyotas elbil åpner altså 1. april. Kundeleveringer skal skje fra sommeren av.

VG omtalte for øvrig bilen som «herlig ukomplisert, lettkjørt og velkjørende» i en nylig test.